Các địa phương khu vực Đông Bắc khẩn trương ứng phó bão số 1 đổ bộ

Tại khu vực huyện đảo Cát Hải, huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), các tàu thuyền đã neo đậu an toàn, bao gồm tàu thuyền khai thác thủy sản, hoạt động vận tải, du lịch của huyện và phương tiện của ngư dân các địa phương khác. Qua quan sát của Trạm rada 490 đến phạm vi 33 hải lý hiện không còn phương tiện hoạt động trên biển.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT kiểm tra thực địa tại hồ Khe Giữa, thành phố Cẩm Phả

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ (TP Hải Phong) cho biết: "Sáng nay, tại khu vực Bạch Long Vĩ gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 9, mưa rải rác. Hiện tại, toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện neo đậu trong âu được quản lý an toàn; không có phương tiện nào ra khơi. Đến thời điểm này, qua rà soát, toàn bộ các phương tiện cũng như kho tàng, bến bãi, cơ sở vật chất, con người trên huyện đảo đều an toàn. Chúng tôi đang triển khai tiếp tục triển khai các biện pháp để đảm bảo công tác phòng, tránh bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản và sức khỏe tính mạng và nhân dân".

Thành phố Hạ Long cắt tỉa cây xanh hạn chế thiệt hại khi bão số 1 đổ bộ

Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng vừa có công văn hỏa tốc tăng cường chỉ đạo phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 1 trên địa bàn, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra. Tính tới sáng nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bắn 36 quả pháo hiệu báo bão tại đảo Cô Tô và Ngọc Vừng để kêu gọi ngư dân về bờ tránh bão, hoàn thành việc di dời hơn 2.300 người lao động ở các khu nuôi trồng thủy sản lên bờ trước sáng nay; Quảng Ninh cấm biển từ chiều qua và tất cả tàu cá xa bờ và gần bờ, tàu du lịch đã về nơi tránh trú, neo đậu.

Trong 2 ngày 16 đến 17/7, huyện đảo Cô Tô tăng cường các chuyến tàu và có gần 12.000 khách về bờ an toàn. Hiện trên đảo có 340 khách đã được bố trí lưu trú ở những cơ sở an toàn

Sáng nay, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng hoàn tất việc cắt tỉa cây xanh dọc một số trục đường để tránh việc gió lớn quật ngã cây, gây thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ. Tại huyện đảo Cô tô, hơn 340 du khách đã được bố trí nghỉ ngơi ở các cơ sở lưu trú an toàn.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: "Hiện nay, thời tiết trên đảo có gió và mưa nhẹ. Toàn bộ lực lượng từ đảo Cô Tô lớn đến đảo Trần đều đang trực 100 quân số để theo dõi sát tình hình, diễn biến đường đi của bão. Trong 2 ngày 16 - 17/7, chúng tôi tăng cường các chuyến tàu và có gần 12.000 khách về bờ an toàn. Hiện, trên đảo có 340 khách đã được lưu trú ở những cơ sở an toàn, khuyến cáo và có biện pháp đảm bảo an toàn trong thời gian khách lưu trú ở trên đảo".

Từ trước đó, tất cả các tàu thuyền tại khu vực huyện đảo Cát Hải, huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã neo đậu an toàn, trong đó bao gồm tất cả tàu thuyền khai thác thủy sản, hoạt động vận tải, du lịch

Tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng cũng đang tập trung rà soát các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao để có phương án di dân khi mưa lớn xảy ra. Các hồ chứa tại Bắc Kạn, Cao Bằng ở mức thấp, đạt khoảng 50% thiết kế. Ngoài ra, các địa phương đã lên danh sách hàng chục vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên các quốc lộ huyết mạch và yêu cầu ngành GTVT phối hợp đơn vị quản lý và các địa phương sẵn sàng nhân lực, phương tiện khắc phục khi có mưa lũ, sạt lở.

Tại Lạng Sơn, đến 10h trưa nay (18/7), do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm kèm theo gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8; Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Người dân Lạng Sơn chủ động chằng chéo, gia cố nhà cửa, tài sản trước cơn bão số 1

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 1, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố chủ động, kiên quyết di dời, sơ tán dân tại khu vực vực có nguy ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, hoàn thành trước 12h hôm nay 18/7; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng canh gác, rà soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập; Rà soát, kiểm tra an toàn đối với khu vực khai thác khoáng sản, các công trình xây dựng đang thi công, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn; ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân tranh thủ thu hoạch sớm diện tích lúa, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Lạng Sơn cũng sẵn sàng lực lượng trên 38.000 người gồm quân đội, công an, biên phòng, lực lượng xung kích cùng các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở để tham gia chống bão; huy động, bố trí gần 100 chiếc xuồng, thuyền máy các loại; hàng trăm nhà bạt và các thiết bị như máy phát điện, máy bơm, áo phao và phao cứu sinh…

Để đảm bảo an toàn trong mưa bão, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không chơi đùa, bơi lội hoặc đi lại trong nước lũ; không vớt củi, đồ vật trôi trên sông trong nước lũ; không đi vào khu vực nguy hiểm, khu vực có biển cảnh báo; chủ động di dời người, tài sản ra khỏi những khu vực ven sông, suối, khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở cao… (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lộc Bình cho biết: Địa phương đã kiểm tra tại các địa điểm xung yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi mưa bão để kịp thời đưa ra các phương án phòng, chống bão, mưa lũ sau bão một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa, bão gây ra. Đến nay, các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã rà soát tất cả các địa bàn xung yếu, sạt lở nguy hiểm để có cảnh báo cũng như có phương án di dời khi có tình huống xấu xảy ra…

“Chúng tôi bố trí lực lượng canh gác, rà soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm tràn, khu vực đường giao thông có thể bị ngập, nhất là các vị trí đang thi công trên quốc lộ 4B. Đồng thời huyện cũng kiểm tra lồng bè, ao nuôi trồng thủy sản, có biện pháp gia cố lồng nuôi, dây neo, bờ bao, thu hoạch sớm các loại thủy sản… Hướng dẫn người dân chủ động chằng chống nhà cửa và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ , cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ”, ông Nguyễn Hữu Thịnh cho biết.

Để đảm bảo an toàn trong mưa bão, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không chơi đùa, bơi lội hoặc đi lại trong nước lũ; không vớt củi, đồ vật trôi trên sông trong nước lũ; không đi vào khu vực nguy hiểm, khu vực có biển cảnh báo; chủ động di dời người, tài sản ra khỏi những khu vực ven sông, suối, khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở cao.