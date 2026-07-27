Sản phụ phản ánh liệt hai chân sau sinh mổ, bệnh viện Thanh Nhàn lên tiếng

Diễn biến bất thường của sản phụ sau ca sinh mổ chủ động

Mạng xã hội xôn xao bài đăng của chị N.T.T.M. (28 tuổi), mẹ của hai con nhỏ, cho biết đã nhập bệnh viện Thanh Nhàn để sinh mổ chủ động vào ngày 15/4/2026 trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Chị M. cho biết ca mổ do bác sĩ Diệu Thu thực hiện, còn bác sĩ Hoàng Anh phụ trách gây tê. Theo phản ánh của chị, sau khi em bé được lấy ra khoảng 30 phút, chị được thực hiện thủ thuật giảm đau sau lưng. Quá trình này kéo dài, phải chọc kim hai lần mới thực hiện được, trong khi chân vẫn còn tê sau ca mổ.

Bài đăng của sản phụ M. trên nền tảng xã hội

Đến sáng 16/4, chị cho biết mình bất ngờ mất hoàn toàn khả năng cử động hai chân. Sau nhiều lần gọi nhân viên y tế, điều dưỡng đã đến kiểm tra, còn bác sĩ được cho là giải thích tình trạng này là tác dụng phụ của thuốc tê và sẽ dần hồi phục. Theo chị M., trong ngày đầu sau mổ, bác sĩ trực tiếp gây tê không đến thăm khám. Chị cũng cho biết chỉ sau khi gia đình nhiều lần kiến nghị vì tình trạng không cải thiện, hơn 24 giờ sau bệnh viện mới tiến hành truyền thuốc giải độc và chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI).

Chị M. cho rằng việc theo dõi và xử trí chậm đã làm lỡ "thời gian vàng" trong điều trị. Theo phản ánh của chị, gia đình mong muốn chuyển chị sang Bệnh viện Bạch Mai nhưng không được Bệnh viện Thanh Nhàn đồng ý. Sau đó, gia đình vẫn quyết định chuyển viện. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị cho biết được chẩn đoán viêm tủy và tổn thương rễ thần kinh sau gây tê.

Theo chia sẻ, đến nay sau hơn ba tháng điều trị và phục hồi chức năng, chị vẫn bị tê yếu hai chân, chưa thể tự đứng hoặc đi lại độc lập, đồng thời chưa thể tự chăm sóc bản thân.

Chị M. cũng cho biết hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn khi có hai con nhỏ. Theo chị, em bé sơ sinh phải dùng sữa ngoài từ khi mới chào đời vì mẹ điều trị bệnh, trong khi con lớn thường xuyên hỏi mẹ. Chồng chị đã nghỉ việc để chăm sóc vợ và hai con, khiến chi phí điều trị, sinh hoạt và chăm sóc gia đình trở thành gánh nặng.

Về quá trình làm việc với bệnh viện, chị M. cho biết Bệnh viện Thanh Nhàn đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị, đến nay bệnh viện chưa giải thích rõ nguyên nhân vụ việc, chưa nhận trách nhiệm và chưa có phương án hỗ trợ điều trị lâu dài.

Từ những nội dung trên, chị M. mong muốn sự việc được các cơ quan chức năng, trong đó có Sở Y tế Hà Nội, xem xét, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Bệnh viện Thanh Nhàn nói gì?

Liên quan đến vấn đề này, đại diện bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã trao đổi với gia đình rằng tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm các biến chứng thần kinh rất hiếm gặp sau gây tê vùng hoặc các nguyên nhân bệnh lý khác. Việc xác định nguyên nhân chính xác cần dựa trên diễn biến lâm sàng và quá trình theo dõi tiếp theo. Ngày 18/4, theo nguyện vọng của gia đình, người bệnh được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Đến nay sau hơn ba tháng điều trị và phục hồi chức năng, chị M. vẫn bị tê yếu hai chân (ảnh bài đăng của chị M.)

Ngay sau sự việc, bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, quy trình gây tê, giảm đau sau mổ và quá trình theo dõi, xử trí người bệnh.

“Kết luận của Hội đồng chuyên môn xác định đây là một tai biến y khoa không mong muốn. Qua rà soát hồ sơ chuyên môn, chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp trong quá trình phẫu thuật, gây tê hoặc giảm đau ngoài màng cứng. Đến thời điểm hiện nay, chưa có đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng của người bệnh”, đại diện bệnh viện thông tin.

Ngoài ra, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nhiều lần làm việc trực tiếp với gia đình người bệnh. Mặc dù hội đồng chuyên môn chưa xác định có sai sót kỹ thuật, bệnh viện vẫn chủ động đề xuất các phương án hỗ trợ, gồm: Sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trở lại để điều trị và chăm sóc toàn diện nếu gia đình có nhu cầu; Hỗ trợ kinh phí điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo khả năng và quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời bố trí đầu mối thường xuyên phối hợp với gia đình để tiếp nhận thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh.

“Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho người bệnh trên tinh thần chia sẻ khó khăn và thiện chí đồng hành”, đại diện bệnh viện cho biết.

Theo các tài liệu y văn quốc tế, biến chứng thần kinh sau gây tê vùng trong sản khoa là tình trạng hiếm gặp. Trong 3 năm gần đây, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, rà soát và tổng hợp 9 trường hợp biến chứng thần kinh nặng sau các phương pháp gây tê vùng như gây tê tủy sống, gây tê ngoài màng cứng hoặc phối hợp gây tê tủy sống - ngoài màng cứng. Các trường hợp này chủ yếu liên quan đến phẫu thuật lấy thai và giảm đau sau phẫu thuật. Công văn của bệnh viện Bạch Mai cũng nhận định đây là những biến chứng hiếm gặp, tuy nhiên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thần kinh của người bệnh.