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Kích hoạt phương án giao thông trên các cao tốc dịp Quốc khánh

Thứ Sáu, 10:49, 28/08/2026
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VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày sẽ bắt đầu, đây cũng là thời điểm các tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa… được dự báo gia tăng mạnh lưu lượng phương tiện, nhất là trong những ngày đầu kỳ nghỉ và thời điểm người dân trở lại TP.HCM.

Theo nhận định của các đơn vị quản lý – vận hành các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Biên Hòa - Vũng Tàu… áp lực giao thông không chỉ tập trung trên tuyến chính mà còn có thể dồn về các nút giao, khu vực nhập - tách dòng xe và những điểm kết nối với quốc lộ, đường tỉnh.

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Phương tiện di chuyển vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại nút giao đường tỉnh phía Đồng Nai

Nhằm phát hiện sớm nguy cơ, xử lý nhanh sự cố, hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ và không để phát sinh ùn tắc dây chuyền. Đặc biệt, nút giao Long Thành - nơi kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - được xác định là một trong những điểm cần đặc biệt theo dõi khi lưu lượng phương tiện tăng cao… đơn vị vận hành – khai thác đã chủ động kích hoạt phương án phục vụ cao điểm, từ tăng cường nhân lực, phương tiện cứu hộ, tuần tra đến theo dõi liên tục diễn biến giao thông tại các vị trí trọng yếu.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), khi mật độ phương tiện tăng nhanh, VEC E sẽ phối hợp với CSGT và lực lượng chức năng địa phương điều tiết, phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện dồn về các nút giao.

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Một đoạn cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua TP Đồng Nai

Trường hợp xảy ra tai nạn, xe hư hỏng hoặc sự cố bất ngờ, lực lượng cứu hộ được điều động nhanh để đưa phương tiện ra khỏi làn xe chạy, tổ chức cảnh báo và phân luồng, tránh phát sinh ùn tắc thứ cấp.

Tại trung tâm điều hành, tình hình giao thông và các sự cố trên tuyến được theo dõi liên tục. Thông tin cũng được cập nhật qua bảng điện tử VMS, VOV Giao thông cùng các kênh Zalo, Facebook để người dân chủ động nắm tình hình và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Trong những ngày cao điểm, lực lượng tuần tra được tăng cường tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc. Các tổ phản ứng nhanh cùng xe tuần tra, xe cứu hộ, thiết bị cảnh báo, biển báo di động… được bố trí sẵn sàng để rút ngắn thời gian tiếp cận và xử lý khi xảy ra tai nạn, xe hư hỏng, nổ lốp, vật cản hoặc ùn ứ cục bộ.

Công tác thu phí cũng được chuẩn bị phương án tăng cường nhân sự, kiểm tra hệ thống thiết bị và xử lý kịp thời khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến hoặc xảy ra sự cố kỹ thuật.

Tại các nút giao, khu vực nhập - tách dòng và điểm kết nối với quốc lộ, đường tỉnh sẽ được theo dõi sát. Bên cạnh nút giao Long Thành, lực lượng vận hành đặc biệt quan sát dòng xe từ TP.HCM đi Dầu Giây, Phan Thiết, Vũng Tàu và các phương tiện từ QL51, QL56 cùng các tuyến đường địa phương nhập vào cao tốc. 

Ở chiều ngược lại, khi người dân từ các tỉnh, khu du lịch và khu vực miền Trung, Tây Nguyên trở về TP.HCM, phương án điều tiết cũng được triển khai nhằm phân tán dòng phương tiện, hạn chế áp lực dồn về một điểm.

Nếu xuất hiện ùn tắc, đơn vị sẽ phối hợp với CSGT và lực lượng chức năng điều tiết từ xa, hạn chế phương tiện tiếp tục đi vào khu vực đang ùn, đồng thời ưu tiên giải tỏa dòng xe và xử lý nguyên nhân.

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Người điều khiển phương tiện cần kiểm tra an toàn kỹ thuật, dừng nghỉ đúng quy định trên cao tốc

Theo khuyến cáo của đơn vị vận hành, trước khi khởi hành, người dân cần kiểm tra kỹ phương tiện, nhất là lốp, phanh, đèn, nhiên liệu và thiết bị cảnh báo an toàn, bảo đảm sức khỏe, ngủ đủ giấc và tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Khi lưu thông trên cao tốc, tài xế phải tuân thủ tốc độ, giữ đúng làn và khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn liên tục, chen vào khoảng trống nhỏ hoặc bám sát xe phía trước. Trong điều kiện đông xe, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể gây ùn tắc dây chuyền.

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Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án thành phần 1 cán đích 94%

VOV.VN - Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt gần 94% giá trị hợp đồng (hơn 2.360 tỷ đồng). Tuyến chính 16km đã thông xe tạm từ 18/5. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục phụ trợ cuối cùng sau khi giải quyết dứt điểm bài toán thiếu hụt nguồn đất đắp.

Lưu Sơn/VOV-PHCM
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