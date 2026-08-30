Người dân, du khách ở TP.HCM tìm những trải nghiệm riêng dịp 2/9

Du khách tìm về những địa danh lịch sử, văn hóa

Từ Hà Nội vào TP.HCM dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, bà Nguyễn Thị Viên dành ngày đầu tiên để tham quan các địa danh lịch sử, văn hóa tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch, bà Viên cùng bạn bè ghé Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Dinh Độc Lập và khu vực Chợ Lớn.

Bà Viên chụp ảnh kỷ niệm cùng người bạn trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đây đều là những địa điểm mang dấu ấn lịch sử, văn hóa đặc trưng, đồng thời nằm trong hành trình khám phá TP.HCM của nhiều du khách khi đến thành phố mang tên Bác.

Bà Viên cho biết: “Tôi ở Hà Nội vào Huế rồi đến TP.HCM tham quan, du lịch dịp nghỉ lễ. Dự kiến tham quan Địa đạo Củ Chi và Núi Bà Đen ở Tây Ninh. Nhưng trước khi đi, tôi và những người bạn sẽ ghé thăm quan một số điểm đến văn hoá, lịch sử ở khu vực trung tâm trước. Hôm qua tôi đã có dịp thăm quan Chợ Lớn”.

Dinh Độc Lập sáng 29/8

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng) đang đóng cửa và có khả năng không kịp mở cửa trở lại đúng dịp 2/9, do vẫn đang cải tạo, chỉnh trang.

Điều khiến bà khá bất ngờ là hành trình trong ngày đầu kỳ nghỉ diễn ra tương đối thuận lợi. Giao thông tại khu vực trung tâm khá tốt, việc di chuyển giữa các điểm tham quan thuận tiện. Tại những địa điểm bà ghé qua, lượng du khách tuy có tăng nhưng chưa đến mức quá đông đúc.

Người dân TP.HCM ưu tiên vui chơi ngay trong thành phố

Không chỉ du khách từ các địa phương khác, trong kỳ nghỉ 2/9, nhiều người dân TP.HCM cũng lựa chọn các điểm vui chơi ngay trong thành phố thay vì di chuyển xa.

Các trung tâm thương mại là một trong những lựa chọn phổ biến, đặc biệt với các nhóm bạn trẻ và gia đình. Không gian mát mẻ, tập trung nhiều dịch vụ từ ăn uống, mua sắm đến xem phim, vui chơi giúp người dân có thể dành nhiều giờ thư giãn mà không cần di chuyển qua nhiều địa điểm.

Trung tâm thương mại khá đông đúc ngày 29/8.

Thảo Ngân (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết: “Năm nay được nghỉ lễ, em rủ mấy người bạn đi trung tâm thương mại chơi. Tụi em chọn chỗ này vì khá tiện, trời có nóng hay mưa cũng không ảnh hưởng, lại có nhiều hoạt động để lựa chọn như ăn uống, mua sắm, xem phim rồi chụp hình. Dịp lễ chắc chắn sẽ đông hơn ngày thường nhưng em nghĩ đông vui cũng là một phần không khí của ngày nghỉ”.

Trong khi đó, nhiều gia đình cũng ưu tiên những địa điểm vui chơi thuận tiện trong thành phố. Tại khu vực trung tâm, các địa danh lịch sử, văn hóa vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.