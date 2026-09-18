Sáng kiến 2 triệu đồng giúp "gỡ khó" ca trực, yên tâm người bệnh

Truyền dịch là kỹ thuật điều trị phổ biến tại các cơ sở y tế nói chung ở Cà Mau nói riêng, đặc biệt với bệnh nhân nặng, người cần cấp cứu hoặc không thể sử dụng thuốc qua đường uống. Để bảo đảm hiệu quả điều trị, tốc độ truyền dịch phải được kiểm soát chặt chẽ theo đúng y lệnh của bác sĩ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, các điều dưỡng vẫn phải điều chỉnh tốc độ truyền dịch bằng phương pháp thủ công, vừa nhìn đồng hồ vừa đếm số giọt trong một phút. Thống kê tại bệnh viện cho thấy, trung bình mỗi buổi sáng một khoa có khoảng 60 bệnh nhân truyền dịch, điều dưỡng phải mất gần 3 giờ đồng hồ chỉ để đếm và điều chỉnh tốc độ.

Từ thực tế khó khăn của điều dưỡng, Thạc sĩ Huỳnh Minh Dương đã trăn trở và cùng một số nhân viên của Bệnh viện tạo ra máy đếm giọt.

Từ khó khăn tạo sáng kiến

Việc này làm ảnh hưởng đáng kể đến thời gian dành cho các hoạt động chăm sóc khác. Từ thực tiễn đó, thạc sĩ Huỳnh Minh Dương - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cùng nhóm cộng sự đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy đếm số giọt dịch truyền "made in Cà Mau".

Chỉ cần ghi nhận 4 giọt dịch đầu tiên, thiết bị sẽ tự động tính toán và hiển thị kết quả bình quân trong 1 phút, giúp điều dưỡng nhanh chóng điều chỉnh đúng tốc độ. Thiết bị có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển cùng bệnh nhân. Với mức chi phí chế tạo máy thấp, bệnh viện dễ dàng trang bị số lượng lớn.

Thạc sĩ Huỳnh Minh Dương chia sẻ: "Máy đếm số giọt đã được Ban Giám đốc bệnh viện cho phép áp dụng rộng rãi trong toàn đơn vị. Bệnh viện cũng hỗ trợ kinh phí cho nhóm sáng kiến để chế tạo thêm các máy, bàn giao về cho tất cả các khoa sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, phục vụ người bệnh. Về giá thành, máy đếm số giọt có giá khoảng 2 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều lần so với máy truyền dịch đang có trên thị trường (thường dao động từ 30-40 triệu đồng). Bên cạnh đó, máy đếm số giọt có tính linh hoạt cao, dễ dàng di chuyển cùng người bệnh, trong khi máy truyền dịch thông thường lại cố định một chỗ. Vì máy truyền dịch có giá thành quá cao nên bệnh viện rất khó để trang bị đầy đủ cho tất cả các bệnh nhân".

Bà Phan Thị Chanh - người nhà bệnh nhân cũng thấy được sự tiện lợi của máy đếm giọt dịch truyền.

Máy đếm giọt không chỉ giúp các điều dưỡng giảm bớt khối lượng công việc mà người nhà bệnh nhân cũng yên tâm bởi sự chính xác từ công nghệ mang lại. Đang chăm sóc người thân tại Khoa Lão học, bà Phan Thị Chanh (ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) cho biết, trước đây thấy điều dưỡng vừa nhìn đồng hồ vừa đếm giọt lâu, nay chỉ vài giây đã điều chỉnh xong.

"Trước đây, mỗi khi gần hết nước biển, mình phải canh chừng rồi chạy đi gọi điều dưỡng lại thay chai mới hoặc rút kim ra. Còn bây giờ, nhờ có thiết bị này, bác sĩ và điều dưỡng đã nắm rõ sau bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ là hết dịch truyền để chủ động tìm đến thay cho bệnh nhân. Tôi thấy ứng dụng này rất tiện lợi cho đội ngũ điều dưỡng. Mọi thứ được kiểm soát chính xác nên người nhà hoàn toàn yên tâm; tốc độ truyền bao nhiêu giọt mỗi phút đều chuẩn xác, chúng tôi không còn phải lo lắng gì nữa”, bà Chanh chia sẻ.

Hướng tới hệ thống cảnh báo tự động từ xa

Đánh giá về ý nghĩa chuyên môn của sản phẩm, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Hoán Toàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, nhấn mạnh sự tiện lợi và công dụng thiết thực: "Truyền dịch là công việc diễn ra thường xuyên trong hoạt động chuyên môn của ngành y tế. Việc đảm bảo tốc độ dịch truyền đúng số giọt quy định có ý nghĩa rất quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Sáng chế mới của bệnh viện đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực: điều dưỡng không còn phải đếm số giọt thủ công như trước, việc theo dõi bệnh nhân cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Khi tốc độ dịch truyền được kiểm soát chuẩn xác, chất lượng điều trị sẽ nâng lên rõ rệt, đồng thời áp lực công việc của lực lượng điều dưỡng cũng được giảm bớt đáng kể”.

Máy đếm giọt đã được Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho sử dụng rộng rãi

Từ hiệu quả của phiên bản đầu tiên, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện phiên bản 2 với nhiều tính năng nâng cấp như: theo dõi chính xác thể tích dịch truyền, tự động khóa khi đủ lượng dịch, phát hiện bọt khí trong dây truyền và gửi cảnh báo từ xa về màn hình phòng trực. Khi có bất thường hoặc sắp hết dịch, hệ thống sẽ phát tín hiệu để nhân viên y tế kịp thời xử lý mà không cần liên tục đến tận giường kiểm tra.

Thạc sĩ Huỳnh Minh Dương và các cộng sự đang tiếp tục cải tiến sáng kiến để có thêm sự tiện lợi trong ứng dụng, hỗ trợ điều trị bệnh.

Thạc sĩ Huỳnh Minh Dương cho biết thêm: "Nhóm nghiên cứu đã thiết kế phiên bản 2 với nhiều tính năng ưu việt hơn. Phiên bản này có khả năng theo dõi chính xác số lượng và thể tích dịch truyền, đảm bảo truyền đúng thể tích theo chỉ định. Máy được tự động hóa, có thể cảnh báo khi có giọt khí đi qua và tích hợp tính năng cảnh báo từ xa. Chúng tôi hy vọng sản phẩm mới này sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong thời gian tới".

Sự chủ động, sáng tạo của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau không chỉ giải quyết bài toán về thời gian và áp lực công việc cho đội ngũ điều dưỡng, mà còn thể hiện tinh thần vì người bệnh. Việc đưa sáng kiến công nghệ ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn khám chữa bệnh mở ra hướng đi hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho các cơ sở y tế địa phương.