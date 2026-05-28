Thi xong kỳ thi vào lớp 10, việc đầu tiên con sẽ ăn trứng!

Thí sinh Hà Nội sẽ bắt đầu kì thi vào 10 từ ngày 28/5, nhưng từ trước đó các em và gia đình đã có nhiều giải pháp giải tỏa áp lực tâm lý, trong đó có cả biện pháp "tâm linh". Em Nguyễn Quốc Anh, học sinh lớp 9A7, THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội có học lực tốt, điểm thi thử rất cao vẫn thực hiện việc kiêng cữ nhiều món ăn bị cho là gây “đen đủi” suốt nhiều tháng nay.

“Thi xong ngày cuối cùng em muốn được ăn trứng tại vì em phải kiêng trước thi. Thi xong em phải ăn ngay cho đỡ thèm. Ngoài trứng em cũng kiêng cả đỗ đen”, Quốc Anh cho biết.

Cậu học sinh này cùng tất cả các bạn lớp 9A7 đều nhận được sự quan tâm, hướng dẫn từ thầy cô, các anh chị họ hàng đi trước một số kinh nghiệm trước ngày thi để giữ được trạng thái tốt nhất cho các bài thi. Ví dụ như thầy dạy môn Toán dặn dò khi làm bài phải chắt chiu từng câu, làm phần nào chắc phần đấy, câu dễ làm trước. Những câu hỏi quá khó không nên mất quá nhiều thời gian. Còn môn Văn các thí sinh cần viết chữ đẹp, đủ ý…

Lớp 9A7 của Quốc Anh được ban phụ huynh tổ chức các hoạt động gặp gỡ trước ngày thi. Ảnh: NVCC

Nguyện vọng 1 của Quốc Anh đặt vào trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm. Tỉ lệ chọi năm nay cao hơn so với mùa tuyển sinh năm trước. Chị Lê Thị Thu Hương, mẹ của Quốc Anh chia sẻ năm nay thí sinh Hà Nội không phân tuyến nên cũng có chút lo lắng quá nhiều thí sinh cùng đăng kí vào một trường. Và việc tổ chức thi sớm hơn so với mọi năm sẽ tốt hơn, góp phần giảm áp lực.

“Mình nói con là ôn như thế là đủ rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, thả lỏng chờ thi và thi xong kế hoạch sẽ cho con đi chơi, du lịch, điểm số thì đã thi là xong không quá quan tâm nữa”, chị Thu Hương chia sẻ.

Học sinh Lào Cai đang trong những ngày diễn ra kì thi tuyển vào 10 năm 2026. Chặng đường đồng hành cùng con gái đầu của chị Hà Tuyết Nhung, phụ huynh nhà ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai vượt qua kì thi được xem như khó khăn nhất, thử thách nhất đang bước vào giai đoạn cuối. Dù số lượng thí sinh và tỉ lệ chọi để có được một suất học ở trường THPT công lập không quá khắc nghiệt và áp lực như ở những đô thị đông dân như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những thí sinh như con chị Nhung lại phải đối diện với những khó khăn khác trong cơ hội lựa chọn hướng đi sau kì thi này. Địa bàn gia đình sinh sống không có trường THPT dân lập nào nên nếu thí sinh nào không đỗ sẽ phải lựa chọn học nghề.

Năm nay Lào Cai chọn 3 môn Văn, Toán, Anh cho kì thi tuyển sinh vào 10. Trong số đó, chị Nhung chỉ có thể phần nào hỗ trợ con môn Toán nhưng đêm nào vị phụ huynh này cũng thức học cùng con như một cách đồng hành riêng. Tuần cuối cùng trước ngày thi, ngoài giải tỏa tâm lí cho con, chị Nhung chọn cách riêng để tìm thêm sự an tâm và cả may mắn cho con gái bằng việc chăm chỉ đi lễ chùa theo quan niệm truyền thống “có thờ có thiêng”.

Làm bài thi tốt nhất chứ đừng cố gắng "hoàn hảo"!

Kỳ thi vào lớp 10 THPT áp lực vì luôn có một tỉ lệ thí sinh sẽ phải rẽ sang con đường khác sau khi kết quả được công bố. Và con đường vào cấp 3 công lập dù không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công cho mỗi em học sinh nhưng trước hết, đó được xem như con đường an toàn gồm cả chất lượng và mức chi phí mà số đông phụ huynh và các em hướng tới. Chính bởi lẽ đó, thi vào 10 luôn được xem như các “cuộc chiến” giành suất đầy cam go. Càng gần ngày thi, thí sinh và người nhà càng cận kề tâm trạng: vừa lo lắng về kiến thức nạp vào chưa đủ, vừa mong chờ mau chóng đi qua để giảm tải những áp lực đè nặng, làm xáo trộn cuộc sống tất cả các thành viên suốt năm học lớp 9.

Nhưng nhìn từ góc độ tâm lí giáo dục, Th.s Nguyễn Thúy Quỳnh, giảng viên khoa Tâm lí Giáo dục, Trường Khoa học Giáo dục thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội lại cho rằng áp lực thi cử cũng có những tác động tích cực nhất định.

Đầu tiên, có thể thấy rằng với một mức độ vừa phải, áp lực vừa giúp cho học sinh gia tăng động lực học tập, tập trung hơn vào các mục tiêu học tập của mình đồng thời sẽ rèn được tính kỷ luật và sự kiên trì cũng như ý chí, một điều rất cần thiết với người học trong hành trình học tập dài sau này nữa.

Áp lực ở mức độ vừa phải còn khiến học sinh trưởng thành hơn, có khả năng thích ứng với những khó khăn tiếp theo sẽ phải đối diện trong suốt quá trình học tập và trưởng thành.

“Và ngoài ra, các con cũng có được một sự nhận diện rõ hơn năng lực của mình, như một phép thử để cho các con nhìn nhận rõ hơn khả năng thực sự của chính các em”, cô Thúy Quỳnh phân tích thêm.

Tuy vậy với một cái áp lực quá cao cũng tạo nên một thách thức với rất nhiều học sinh mà nếu như không được nhận diện được sớm sẽ tạo những ảnh hưởng tiêu cực như tình trạng của lo âu, căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả học tập cũng như kết quả thi của các em.

Cùng với việc nhận diện, cô Thúy Quỳnh cũng chỉ ra một số giải pháp để ứng phó với những căng thẳng quá sức, đặc biệt trong những ngày rất cận kì thi như hiện nay:

Điều đầu tiên, các em phải để ý đến chế độ sinh hoạt của mình, làm sao cho ổn định, đều đặn trong chế độ ăn ngủ của mình.

“Các con nên có một chế độ ăn điều độ, ngủ đủ giấc, không nên thức quá khuya. Bởi vì nếu quá giới hạn và não bộ của mình phải tiếp thu quá nhiều thứ trong một giai đoạn ngắn như vậy thì đôi khi nó lại làm hại cho chính chất lượng học tập. Khi chuẩn bị đi thi, các con nhớ cho cô một câu thần chú là: mình không cần phải trở nên hoàn hảo, mình chỉ cần làm tốt nhất công việc hiện tại của mình đã là tuyệt vời rồi”, cô Thúy Quỳnh chia sẻ thêm.

Nếu lúc nào cũng cảm thấy quá áp lực, quá căng thẳng, học không vào, các bạn thí sinh nên tìm đến một vài biện pháp thư giãn, giải trí để lấy lại năng lượng tốt để tiếp tục việc học như đi bộ, nghe nhạc hoặc xem chương trình giải trí yêu thích.

Những ngày trước thi, trước trong và sau thi, cha mẹ nên có liệu pháp rất quan trọng và hữu ích với các con của mình. Đó là lúc các con sẽ cần 1 sự hiện diện bình an, không cần phân tích hay khuyên bảo gì. Thay vào đó, cha mẹ cần đồng hành, lắng nghe mỗi khi con cần tâm sự hoặc cũng có thể cùng con tham gia những hoạt động nhẹ nhàng giúp thư giãn.

Cha mẹ luôn đồng hành cùng con trên chặng đường học tập, thi cử (Ảnh minh họa)

Th.S Nguyễn Thúy Quỳnh nhắc cha mẹ nên ghi nhận, nhìn vào những sự cố gắng để nói với con một thông điệp rằng là kỳ thi này rất quan trọng với con và với cả gia đình, nhưng cho dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất con là con của bố mẹ và chúng ta luôn luôn đồng hành cùng nhau.

Nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường về tâm lí của con như mất ngủ, kém ăn hoặc đau bụng, đau đầu hay buồn nôn để sớm có những sự trợ giúp về mặt tinh thần hoặc y khoa để con đủ sức khỏe, ổn định tinh thần bước vào kì thi.

Về phía các nhà trường và thầy cô giáo cũng cần tổ chức thực hiện sớm hơn công tác tư vấn hướng nghiệp cũng như giải tỏa những vấn đề về tâm lí thi cử, sớm tạo tâm lí vững vàng vượt qua áp lực, sẵn sàng có những phương án khác nhau cho những tình huống xấu nhất. Và trong trường hợp này, thất bại cũng nên được coi như những bài học cho các em trong suốt chặng đường dài học tập và ra đời sau này.

Đó là bài học về sự khoa học trong học tập, về sự lựa chọn phù hợp năng lực sở trường, về cách thức ổn định tâm lí và giữ được tinh thần lạc quan để đối diện các áp lực khác nhau, không chỉ trong học tập.