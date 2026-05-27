English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bị trừ 50% điểm hoặc hủy kết quả nếu vi phạm lỗi gì?

Thứ Tư, 16:13, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30-31/5. Theo quy chế, thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý kỷ luật theo ba mức: khiển trách, cảnh cáo và đình chỉ thi, tùy theo mức độ vi phạm.

Khiển trách áp dụng đối với thí sinh phạm lỗi một lần nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Giám thị sẽ quyết định xử phạt và lập biên bản. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi môn đó.

Cảnh cáo áp dụng cho thí sinh vi phạm một trong các lỗi: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi môn đó.

thi lop 10 ha noi thi sinh bi tru 50 diem hoac huy ket qua neu vi pham loi gi hinh anh 1
Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý kỷ luật theo ba mức: khiển trách, cảnh cáo và đình chỉ thi, tùy theo mức độ vi phạm

Đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức độ khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái quy chế vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho giám thị, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định đình chỉ thi và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết giờ làm bài của buổi thi.

Thí sinh bị đình chỉ ở bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi và không được xét tuyển vào lớp 10.

Trong quá trình chấm thi, những bài thi bị phát hiện có đánh dấu bài thi sẽ bị trừ 50% tổng số điểm toàn bài.

Bài thi sẽ được cho điểm 0 nếu được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Thí sinh sẽ bị hủy bỏ bài thi trong các trường hợp sau: có hai bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy chế thi; viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: thi lớp 10 Hà Nội vi phạm quy chế thi mức xử lý thi đình chỉ thi hủy kết quả thi quy chế thi thí sinh vi phạm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trước giờ G, Hà Nội siết chống gian lận công nghệ cao ở kỳ thi lớp 10
Trước giờ G, Hà Nội siết chống gian lận công nghệ cao ở kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra ngày 30-31/5 với khoảng 125.000 thí sinh dự thi, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu siết chặt công tác coi thi, đồng thời cảnh báo nhiều lỗi vi phạm do tâm lý chủ quan của thí sinh. Nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi diễn ra sáng 26/5.

Trước giờ G, Hà Nội siết chống gian lận công nghệ cao ở kỳ thi lớp 10

Trước giờ G, Hà Nội siết chống gian lận công nghệ cao ở kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra ngày 30-31/5 với khoảng 125.000 thí sinh dự thi, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu siết chặt công tác coi thi, đồng thời cảnh báo nhiều lỗi vi phạm do tâm lý chủ quan của thí sinh. Nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi diễn ra sáng 26/5.

15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan
15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

VOV.VN - Còn khoảng hai tuần trước kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, các giáo viên cho rằng học sinh không còn nhiều thời gian để học mới mà cần chuyển sang giai đoạn “tối ưu điểm số”. Theo đó, thí sinh phải tập trung luyện kỹ năng làm bài, nhận diện lỗi sai và rèn phản xạ đề thi, thay vì chạy theo số lượng đề.

15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

VOV.VN - Còn khoảng hai tuần trước kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, các giáo viên cho rằng học sinh không còn nhiều thời gian để học mới mà cần chuyển sang giai đoạn “tối ưu điểm số”. Theo đó, thí sinh phải tập trung luyện kỹ năng làm bài, nhận diện lỗi sai và rèn phản xạ đề thi, thay vì chạy theo số lượng đề.

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT
Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Nhiều gia đình đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi học sinh miệt mài ôn luyện, còn phụ huynh cũng tất bật đồng hành cùng con từ học hành đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần.

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Nhiều gia đình đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi học sinh miệt mài ôn luyện, còn phụ huynh cũng tất bật đồng hành cùng con từ học hành đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục