Sạt lở đất đá tràn xuống đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa

Theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam), do ảnh hưởng của mưa lớn tối 8/11, tại Km594+850 – Km594+870 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra sạt lở ta luy dương. Đất đá từ mái taluy tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến điều kiện lưu thông của các phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại Km594+850 – Km594+870 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra sạt lở ta luy dương.

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Công ty 472 khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực sạt lở.

Các đơn vị tập trung bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức cảnh báo từ xa, đặt biển báo và hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Sạt lở ta luy dương trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh do Khu Quản lý đường bộ I - Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp).

Song song với công tác bảo đảm an toàn, Công ty 472 được yêu cầu khẩn trương kiểm tra hiện trường, huy động máy móc, thiết bị thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường, từng bước khôi phục điều kiện lưu thông trên tuyến.

Đáng chú ý, công tác theo dõi diễn biến mái ta luy tiếp tục được chú trọng để kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở tiếp diễn, nhất là trong bối cảnh mưa lớn có thể còn kéo dài.

Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp cảnh báo, thu dọn đất đá và bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh do Khu Quản lý đường bộ I - Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp).

Khu Quản lý đường bộ I yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, chủ động xây dựng phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời duy trì giao thông thông suốt trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đất đá tràn xuống đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa, cảnh báo mất an toàn giao thông. (Video do Khu Quản lý đường bộ I - Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp).