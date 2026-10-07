Sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở Gia Lai, người dân lo mất đất sản xuất

Điều này đã làm cho nhiều diện tích cây lâu năm, có giá trị kinh tế cao của người dân bị vùi lấp, cuốn trôi. Người dân địa phương lo lắng và bất an khi diện tích đất sản xuất của mình đang bị thu hẹp dần, hầu như không có khả năng phục hồi.

Trên hơn 1 ha đất rẫy của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, những vết nứt chằng chịt giữa vườn cà phê. Nhiều mảng đất đã sụt xuống, kéo theo cây trồng. Ông Đông ước tính có cả trăm cây cà phê đã bị thiệt hại.

Ông rất lo lắng vì vết nứt này đã xuất hiện từ những năm trước, nhưng năm nay lại tiếp tục kéo dài, lan rộng sau những trận mưa lớn.

Những mảng sụt lún lớn trong rẫy của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ.

Cùng với rẫy của ông Đông, còn có rẫy của 2 hộ khác cùng thôn xảy ra tình trạng tương tự, với tổng chiều dài vết sụt lún là 1,5km.

"Độ sâu bây giờ ở trên giữa vườn xuống tầm 12 mét rồi, chưa biết khắc phục kiểu gì. Chuẩn bị vô thu rồi mà vô vườn cà không dám đi. Vết nứt nhờ rễ cà bao phủ lại, mình nghĩ không sao, bước lại sụp. Sạt lở lỏng chân hết phía dưới rồi, không dám xuống vườn cà nữa", ông Đông cho biết.

Kết quả kiểm tra sơ bộ ngày 6/10 của UBND xã Đức Cơ cho thấy, khu vực nứt đất tại thôn Chư Ty 4 đã xuất hiện biến dạng nền đất, sụt lún cục bộ và có dấu hiệu sạt trượt, ảnh hưởng nhiều ha đất sản xuất của 3 hộ dân.

UBND xã đã khoanh vùng cảnh báo, khuyến cáo người dân, nhất là trẻ em, không tiếp cận các khe nứt và không đưa máy móc vào tác động tại khu vực sụt lún.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ cho biết, xã đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và mức độ nguy hiểm để hướng dẫn hạn chế sản xuất và lựa chọn giải pháp xử lý an toàn.

Tình trạng sụt lún và sạt lở thành khe rãnh sâu kéo dài 1,5km tại xã Đức Cơ.

"Khu đấy trước huyện đã mời Sở Tài nguyên xuống kiểm tra hết rồi. Mưa nhiều với những chỗ địa tầng đứt gãy địa chất, lâu ngày mưa hai tháng liền nhau. Đầu tiên tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh báo: khi đi làm nương rẫy gần đó hết sức cẩn thận, không may trượt ngã vào những nơi đấy thấy nguy hiểm. Tới đây, xã sẽ tính toán phương án cắm biển cảnh báo tránh những rủi ro", ông Tuyến nói.

Sạt lở, sụt lún ở phía Tây tỉnh Gia Lai diễn biến mạnh trong mấy năm gần đây, nhất là tại các xã Ia Krêl, Ia Ly và xã Gào, ảnh hưởng đến ruộng, rẫy và làm hư hỏng công trình giao thông.

Ông Ngô Vĩnh Khánh, quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai cho biết, với những điểm sạt lở đe dọa khu dân cư, các địa phương được yêu cầu khoanh vùng cảnh báo, xem xét gia cố khẩn cấp hoặc di dời người dân. Đối với đất rẫy bị thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị kiểm tra, thống kê cụ thể để làm cơ sở tham mưu hỗ trợ.

Người dân địa phương có đất bị sụt lún, nứt thành rãnh sâu, đang rất lo lắng.

"Hiện nay, đối với các điểm sạt lở, Sở có văn bản gửi cho các địa phương báo cáo tình hình thiệt hại, căn cứ vào đó sẽ hỗ trợ phục hồi sản xuất. Sau khi có thiệt hại của các địa phương gửi về, Sở Nông nghiệp sẽ tổng hợp nội dung gửi cho Sở Tài chính để căn cứ vào đó phân bổ hỗ trợ cho các địa phương phục vụ sản xuất", ông Khánh cho biết.

Tình trạng sụt lún, sạt lở đất sản xuất của người dân Gia Lai.

Cùng với hỗ trợ trước mắt, việc khảo sát kỹ các vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún tại tỉnh Gia Lai sẽ giúp địa phương từng bước tìm giải pháp phù hợp để bảo vệ nơi ở và sản xuất của người dân. Đó cũng là cơ sở để bà con yên tâm sản xuất.