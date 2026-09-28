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Tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lâm Đồng

Thứ Hai, 22:06, 28/09/2026
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VOV.VN - Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún do mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại khu vực sông suối, sườn dốc và đường đèo.

Chiều 28/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng phát cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở và sụt lún đất tại nhiều khu vực do mưa lớn tiếp diễn.

Trong 2 giờ từ 14h đến 16h ngày 28/9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Lạc Xuân, xã Đơn Dương 73mm; Nam Ban 64mm; Đạ Tông 34mm; Đ’Ran 27,2mm; Đinh Trang Hòa 26,8mm; Đinh Trang Thượng 25,8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa.

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Mái taluy dương trên tuyến đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong điều kiện mưa kéo dài
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Nước dâng cao, chảy xiết qua khu vực dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét
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Sạt lở đất, đá gây ảnh hưởng giao thông tại một tuyến đường ở Lâm Đồng sau mưa lớn

Trong đêm 28/9, các xã, phường trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, taluy và các tuyến giao thông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng việc đi lại, làm hư hại công trình dân sinh và đe dọa an toàn người dân. 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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