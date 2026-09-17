Sạt lở đất vào nhà, 3 người trong gia đình ở Phú Thọ tử vong

Thông tin ban đầu được biết, vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng ngày 17/9, tại gia đình ông Xa Văn Dong (sinh năm 1975) ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc (Phú Thọ). Khoảng 40 m³ đất, đá từ taluy dương bất ngờ sụt tràn vào nhà, khiến hai phòng ngủ của gia đình bị sập, 3 người bên trong bị vùi lấp.

Hiện trường sạt lở

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, xã Đà Bắc đã khẩn trương huy động các lực lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả 3 nạn nhân, tất cả đều đã tử vong, gồm: ông Xa Văn Dong (sinh năm 1975); bà Đinh Thị Hoan (sinh năm 1979) vợ ông Dong và bà Xa Thị Chinh (sinh năm 1947) - cô ông Dong.

Con trai ông Dong là Xa Long Vũ, sinh năm 2006, hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đang tổ chức đưa anh Vũ về gia đình.