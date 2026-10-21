Sạt lở sông Trà Khúc uy hiếp đất sản xuất và tỉnh lộ 623B

Chính quyền địa phương đã báo cáo khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc lên cấp trên, trong khi người dân nơi đây đang hết sức lo lắng, mong sớm có giải pháp ổn định lâu dài.

Người dân xã Trà Giang mong muốn sớm có giải pháp khắc phục các điểm sạt lở bờ sông Trà Khúc.

Những đợt mưa đầu mùa năm nay, sông Trà Khúc đoạn chảy qua thôn An Lạc, xã Trà Giang khoét mạnh vào bờ, tạo thành những vách đất dựng đứng cao từ 5-7m, trên bề mặt xuất hiện nhiều vết nứt lan rộng. Nhiều cây keo, cây sắn bật gốc, ngã đổ rồi bị cuốn theo dòng nước chảy mạnh. Chỉ trong những ngày đầu tháng 10/2026, hơn 1km bờ sông tiếp tục bị sạt lở, cuốn trôi khoảng 3ha đất sản xuất của 30 hộ dân. Nhiều gia đình buộc phải thu hoạch sớm rừng trồng khi cây chưa đến tuổi khai thác.

Không chỉ thiệt hại về tài sản, tình trạng sạt lở kéo dài còn là nỗi bất an đối với hàng trăm người dân ven sông. Ông Mai Đình Me, người sống tại thôn An Lạc gần 50 năm cho biết, trước đây hàng tre ven bờ sông đóng vai trò rất quan trọng, giúp giữ đất, chống xói lở hiệu quả. Nhưng những năm gần đây, nhiều đoạn bờ tre đã bị nước cuốn trôi. Không còn gì che chắn, bờ sông càng bị xói ngày càng sâu vào đất liền, có những đoạn lấn vào trong khoảng 20m.

Ông Mai Đình Me lo lắng: "Trước đây bờ sông ở ngoài xa kia, cây tre rất nhiều. Những năm gần đây tình trạng sạt lở diễn ra mạnh, các bụi tre bị trôi xuống sông. Bà con sợ sạt lở mất đất. Thời gian nữa thì sạt lở vào tới nhà dân".

Tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn Trà Giang diễn biến phức tạp và cần phương án khắc phục.

Tại thôn 6 và thôn An Tây, xã Trà Giang, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc diễn biến phức tạp với chiều dài hơn 1km. Có đoạn bờ sông chỉ cách Tỉnh lộ 623B từ 10-20m. Khu vực này có 24 hộ dân sinh sống, đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao, dòng chảy xiết. Sạt lở không chỉ đe dọa nhà ở của người dân mà còn có nguy cơ gây hư hỏng tuyến giao thông này.

Ngày 4/12/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các điểm sạt lở, do nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 24 hộ dân và tỉnh lộ 623B. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2026, các công trình khắc phục vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, mỗi đợt mưa lớn tiếp tục làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn của người dân và công trình giao thông.

Bờ sông sạt lở ảnh hưởng đất sản xuất.

Ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân chính khiến sạt lở nghiêm trọng là địa hình bờ sông tại thôn 6 và thôn An Tây có nhiều đoạn cong, nền địa chất vốn yếu lại thường xuyên chịu tác động trực tiếp của dòng chảy mạnh trong mùa mưa lũ. Từ cuối năm 2025, các hiện tượng xói lở tạo thành hàm ếch, vách đứng, cuốn trôi đất canh tác và tiến sát khu dân cư.

Ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết thêm: "Hằng năm, tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc xảy ra rất nhiều, khiến diện tích đất của người dân ngày càng bị thu hẹp. Đặc biệt, dọc Tỉnh lộ 623B, khu vực sạt lở nằm sát nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường và các hộ dân sinh sống gần đó. Địa phương rất mong tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Trà Khúc. Công trình này sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân sống ven sông, đồng thời bảo vệ diện tích đất sản xuất, hạn chế tình trạng sạt lở".

Khu vực sông Trà Khúc gần với Tỉnh lộ 623B

Mới đây, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Trà Giang và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế sạt lở bờ sông Trà Khúc, đoạn qua xã Trà Giang. Qua kiểm tra, những việc vượt thẩm quyền phải nhanh chóng tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh có hướng giải quyết kịp thời.

Toàn bộ kết quả kiểm tra và phương án xử lý phải được báo cáo trước ngày 30/10/2026. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND xã Trà Giang cắm biển cảnh báo, khoanh vùng các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xây dựng và sẵn sàng triển khai phương án di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ năm nay.