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Đề nghị làm rõ tính khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thứ Năm, 16:16, 15/10/2026
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VOV.VN - Sáng 15/10, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Các đại biểu đề nghị địa phương làm rõ hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và phương án kết nối giao thông, phát triển kinh tế vùng, bảo đảm tính khả thi trước khi trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư. 

Theo phương án đang được nghiên cứu, Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài hơn 136 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2026-2030 có tổng mức đầu tư khoảng 50.169 tỷ đồng, giai đoạn 2 từ 2031-2035, mức đầu tư khoảng 1.881 tỷ đồng. Dự án này ảnh hưởng đến 896 hộ dân, đòi hỏi phải tính toán kỹ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

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Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ hồ sơ, cập nhật những số liệu còn thay đổi, làm rõ cơ sở xác định quy mô, tổng mức đầu tư và phương án phân kỳ, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả khai thác công trình.

Dự án dự kiến có 9 nút giao, khoảng cách giữa các nút từ 4 km đến 32 km. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu kỹ vị trí, khoảng cách giữa các nút giao, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và định hướng phát triển của từng địa bàn. Việc kết nối với các tuyến đường hiện hữu, trung tâm đô thị và khu chức năng cũng cần được tính toán hợp lý để phát huy hiệu quả đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù về tháo gỡ khó khăn nguồn vốn, thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến đầu tư khoảng 132 km, phần còn lại khoảng 4 km được đề xuất triển khai trong giai đoạn 2. Nguồn vốn giai đoạn 1 dự kiến bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn bổ sung theo quy định.

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Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với phần vốn thuộc trách nhiệm địa phương, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến bố trí 2.047 tỷ đồng, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tháng 11/2026. Khoản vốn này phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư.

Tỉnh Quảng Ngãi xác định, nếu các cơ chế, chính sách đề xuất được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2026, dự án sẽ được phê duyệt và khởi công chậm nhất vào đầu quý III/2027, thời gian thi công khoảng 3 năm.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm: “Nếu Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11 năm 2026 thì muộn nhất đến đầu quý III năm 2027 sẽ phê duyệt và khởi công dự án. Đến tháng 9/2027, toàn bộ khu tái định cư sẽ hoàn thành và công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất. Tôi khẳng định thời gian giải phóng mặt bằng không thể quá 9 tháng. Sau đó, dự kiến có khoảng 2 năm rưỡi để triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong khoảng 3 năm”.

Đánh giá về sự cần thiết của dự án, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối vùng; đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, để thuyết phục Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, tỉnh cần chứng minh rõ hơn hiệu quả kinh tế và tác động lan tỏa của tuyến đường. Hồ sơ dự án cần phân tích cụ thể khả năng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, phát huy tiềm năng quỹ đất dọc tuyến và tạo động lực phát triển du lịch Măng Đen. Tác động của dự án đối với các địa bàn đi qua cũng cần được đánh giá đầy đủ, làm rõ khả năng thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

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Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với phương án hướng tuyến, ông Nguyễn Minh Sơn đề nghị rà soát điều kiện địa chất, nguy cơ sạt trượt, tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai để lựa chọn phương án phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng rừng tự nhiên và môi trường. Các số liệu liên quan diện tích rừng, đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phương án trồng rừng thay thế phải được tính toán đầy đủ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Tỉnh cần đánh giá sát tổng mức đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khẳng định, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

“Tái định cư phải có đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, hạ tầng xã hội, bảo đảm cuộc sống của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhiều người dân hy sinh đất đai để chúng ta làm đường. Qua khảo sát toàn tuyến, tôi thấy 13 xã này có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chưa phải là những địa bàn khá giả. Vì vậy, khi thực hiện công tác đền bù, đề nghị các đồng chí nghiên cứu đầy đủ các quy định hiện hành, bảo đảm người dân được hưởng mức bồi thường thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Minh Sơn cho biết thêm. 

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, ông Nguyễn Minh Sơn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, bảo đảm thời hạn gửi hồ sơ sang Quốc hội trước ngày 25/10 theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ tổ chức thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa dự án vào chương trình kỳ họp gần nhất.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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