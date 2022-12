Sau hạ rào, Hà Nội sẽ làm gì để công viên Thống Nhất thực sự "mở"?

Hạ rào, liệu vấn đề an ninh có đảm bảo?

Nhiều người dân Thủ đô tán thành với chủ trương của Hà Nội trong việc xây dựng công viên theo hướng mở. Giờ đây, mỗi một người dân khi bước chân vào công viên Thống Nhất sẽ chẳng phải mua vé như trước đây nữa.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng, việc không thu phí người dân vào công viên là một việc làm rất tốt, tạo điều kiện để mọi người có thể tận hưởng không gian xanh chung. Thế nhưng bên cạnh niềm phấn khởi, bà Hồng cũng tỏ ra bất an. Bởi khi hàng rào hạ xuống, vấn đề an ninh nếu không được quản lý chặt chẽ thì chả mấy chốc nơi đây lại trở thành nơi dừng đỗ của mọi phương tiện, hàng quán vỉa hè được dịp bà la liệt.

Người dân vào công viên Thống Nhất không phải mua vé như trước đây.

“Giờ đây tất cả công dân Hà Nội đều được vào công viên Thống Nhất miễn phí là một điều quá tuyệt vời. Thế nhưng, tôi lo rằng việc phá cái rào ấy đi thì liệu nơi đây có bị “biến tướng” trở thành nơi buôn bán hàng rong, vỉa hè, hay trở thành bãi gửi xe ô tô, xe máy? Do đó phải làm sao ngăn chặn điều đó xảy ra”, bà Hồng cho biết.

Cùng quan điểm, anh Đặng Minh Tuấn, Khâm Thiên, Đống Đa cho rằng, công viên là nơi công cộng nên để mọi người tự do thoải mái ra vào, chứ không nên thu phí. Vì thế khi đọc được tin tức trên báo chí đăng về việc dừng thu phí, hạ rào ở công viên Thống Nhất, anh Tuấn rất ủng hộ.

“Bản thân tôi ủng hộ việc công viên mở cửa để mọi người tự do vào ra. Có thể họ không vào đây tập thể dục, nhưng có thể tận hưởng không gian xanh thoáng mát miễn phí chứ không phải mất tiền như trước đây nữa”, anh Tuấn bày tỏ.

Nhiều gia đình thoải mái đưa con em vui chơi trong công viên Thống Nhất vào ngày cuối tuần.

Với ông Lê Đức Hùng, Hai Bà Trưng, việc xây dựng công viên mở ở Hà Nội và ngay tại công viên Thống Nhất được tiến hành khá muộn. Thời gian tới, bản thân ông mong rằng nơi đây sẽ được tu sửa, nâng cấp lại đàng hoàng hơn, nhất là dụng cụ tập thể dục cho người dân và chỗ sinh hoạt vui chơi cho trẻ em.

“Các con đường trong công viên nên lát lại, tránh người dân va vấp vào. Mặc dù công viên nói tu sửa nhưng hầu như chẳng có sự biến đổi gì, nên chăng thay mới dụng cụ tập thể dục cho người dân, chú ý đến những nơi vui chơi dành riêng cho trẻ”, ông Hùng cho biết.

Đề xuất lắp đặt camera giám sát ở công viên Thống Nhất

Hạ rào công viên Thống Nhất, không gian tiếp cận của người dân sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cùng với đó vấn đề đảm bảo công tác an ninh trật tự sẽ là những nội dung mà đơn vị quản lý công viên phải đặt lên hàng đầu, nhất là sắp tới tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông gắn với hồ Thiền Quang đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất.

Theo ông Nguyễn Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, để đảm bảo an ninh trật tự, đơn vị đã lên kế hoạch bố trí và tăng cường lực lượng bảo vệ 3 ca/ngày. Cùng với đó phối hợp với chính quyền địa phương, công an quận Hai Bà Trưng, công an phường Lê Đại Hành, công an phường Nguyễn Du, cùng đội trật tự lên các kịch bản, phương án để bố trí lực lượng nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự ở công viên một cách tốt nhất, đảm bảo cho người dân vào tham quan và tham gia các hoạt động trong công viên.

“Về vấn đề bảo vệ môi trường, xuất phát của chúng tôi cũng là một đơn vị duy trì cảnh quan công viên, gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây là một trong những chức năng và nhiệm vụ mà thành phố giao, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp”, ông Cường cho biết.

Sau khi hạ rào, vấn đề an ninh công viên cần phải được tăng cường.

Cũng theo ông Huy Cường, từng bước sau khi hàng rào hạ, về phía đơn vị công viên sẽ xin ý kiến của thành phố, cũng như sở ban ngành hướng dẫn, bố trí, thiết kế lại cảnh quan, tạo những lối dẫn hướng, biển báo để cho người dân có thể tiếp cận vào công viên một cách thuận lợi nhất, không gây ảnh hưởng đến vườn hoa, thảm cỏ của công viên. Ngoài ra, đơn vị cũng đề xuất lắp camera để tạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

“Ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương cũng như công an thì đơn vị cũng xin đề xuất lắp tăng cường hệ thống camera giám sát. Bởi lực lượng mỏng, địa bàn quản lý lại rộng mà trong công viên có nhiều vực cần đảm bảo yếu tố chính trị như tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, cây đa Bác Hồ, tượng đài Nguyễn Văn Trỗi”, ông Cường cho biết.

Sau khi hạ rào, việc thu phí không còn phù hợp nữa. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vào công viên tham quan và vui chơi, các điểm trông giữ xe phục vụ người dân vẫn đảm bảo và mức phí trông giữ xe theo đúng quy định của nhà nước./.