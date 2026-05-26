Thời tiết hôm nay 26/5: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25 đến ngày 27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng ngày 26/5 có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Chiều tối 27/5, mưa dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 26/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.