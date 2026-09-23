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Sau mưa lớn liên tục, khẩn trương dọn vệ sinh trường học ở TP.HCM

Thứ Tư, 18:26, 23/09/2026
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VOV.VN - Sáng 23/9, sau cơn mưa lớn vào tối ngày trước đó, trường Tiểu học Bình Triệu, phường Hiệp Bình (Thủ Đức cũ), TP.HCM, bị ngập sâu hơn 30 cm, khiến thời gian vào tiết học bị gián đoạn. Học sinh các lớp học tầng trệt được bố trí chung với các lớp trên lầu trong lúc chờ phòng học khô ráo.

 

Sau cơn mưa kéo dài chiều tối 22/9, sân trường và các phòng học ở tầng trệt trường Tiểu học Bình Triệu đều bị ngập. Nhiều phụ huynh đưa con đến lớp vào sáng 23/9 không thể chạy xe vào sâu bên trong mà phải bế con lội qua nước ngập, thậm chí, phụ huynh còn cùng giáo viên của trường dọn dẹp lớp học.

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Trường Tiểu học Bình Triệu sáng 23/9  (ảnh: Huế Xuân)

Chị Đinh Thanh Lan, phường Hiệp Bình cho biết, sáng 23/9 không thể chạy xe hẳn vào trong trường, chị phải bế con vào tận lớp học tầng trên. Chị Lan còn cho biết, đây không phải là lần đầu tiên gặp cảnh nước ngập như thế, trước đó trường đã ngập khoảng 3-4 lần, cứ hôm nào có mưa là ngày hôm sau nước sẽ ngập như vậy.

"Chưa kể vấn đề di chuyển khó khăn, bình thường tốn 5-10 phút bây giờ giờ tốn gần 30 phút đón được con, đường trơn trượt, hôm nay đỡ, chứ gần nhất nước ngập còn cao hơn nữa", chị Lan nói. 

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Lớp học sau cơn mưa tối 22/9 bị ngập, lẫn bùn đất  (ảnh: Huế Xuân)

Bà Lý Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Triệu cho biết, nhiều năm nay trường chịu cảnh ngập như thế này. Cứ sau mưa lớn và kéo dài là giáo viên cùng phụ huynh khẩn trương dọn dẹp, làm sạch phòng học. Có những đợt cao điểm mưa lớn, kết hợp triều cường, 3-4h sáng, UBND phường Hiệp Bình phải bố trí người mang máy bơm đến để hỗ trợ nhà trường. Đợt đỉnh điểm bơm tăng cường đến 2-3 máy, do ngập sâu, từ sáng đến chiều nước mới rút.

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Phụ huynh bế con tận vào lớp học (ảnh: H.X)

"Có những hôm đỉnh điểm triều cường và mưa, ngập rất sâu, học trò cũng khó khăn, ban giám hiệu nhà trường giải quyết cho các em được học trễ hơn", bà Hoa nói.

Bà Hoa cho biết, hiện tại nhà trường đang xây dựng dãy phòng học mới cũng như kỳ vọng hệ thống thoát nước được cải thiện để các em có thể an tâm học tập. 

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Máy bơm hỗ trợ thoát nước (ảnh: H.X)
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Học sinh đến lớp, chờ các cô giáo dọn dẹp lau dọn lớp học sáng 23/9 (ảnh: H.X)

Cũng ở TP.HCM, sau cơn mưa lớn chiều 22/9 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (khu vực quận 4 cũ) thông báo đến phụ huynh, học sinh chú ý an toàn. Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo viết, do cơn mưa lớn, nhiều em có thể bị ướt áo, cặp sách, giày dép, thậm chí phải rất muộn mới về đến nhà. Vì thế, trường cho phép học sinh đi dép đến trường vào hôm sau, miễn sạch sẽ, an toàn và không trừ điểm rèn luyện.  

“Điều quan trọng nhất là các em đã biết giữ an toàn cho mình, biết quan tâm đến sức khỏe và trở về nhà bình an", Hiệu trưởng này viết.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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