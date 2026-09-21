Cảnh báo mưa lớn: Huế đến Nam Bộ đề phòng ngập úng và sạt lở đất

Hôm nay (21/9), khu vực TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h - 20h ngày 21/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Phong Mỹ (TP Huế) 116.4mm, Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 105.2mm, Châu Thới (Cà Mau) 146.8mm,…

Trong 24 - 48h tới, từ đêm 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 22/9 đến ngày 23/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Đêm 21/9 và ngày 22/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.