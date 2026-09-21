English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh báo mưa lớn: Huế đến Nam Bộ đề phòng ngập úng và sạt lở đất

Thứ Hai, 22:18, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 24 - 48h tới, từ đêm 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Hôm nay (21/9), khu vực TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h - 20h ngày 21/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Phong Mỹ (TP Huế) 116.4mm, Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 105.2mm, Châu Thới (Cà Mau) 146.8mm,…

canh bao mua lon hue den nam bo de phong ngap ung va sat lo dat hinh anh 1

Trong 24 - 48h tới, từ đêm 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Từ đêm 22/9 đến ngày 23/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.
Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).
Đêm 21/9 và ngày 22/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo, từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rất to, cảnh báo lũ trên nhiều sông
Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rất to, cảnh báo lũ trên nhiều sông

VOV.VN - Từ ngày 15 đến 16/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rất to, nhiều nơi trên 350mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, đồng thời cảnh báo lũ trên sông Cửu Long và sông Đồng Nai.

Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rất to, cảnh báo lũ trên nhiều sông

Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rất to, cảnh báo lũ trên nhiều sông

VOV.VN - Từ ngày 15 đến 16/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rất to, nhiều nơi trên 350mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, đồng thời cảnh báo lũ trên sông Cửu Long và sông Đồng Nai.

Đêm nay miền Bắc mưa rất to, nhiều tỉnh, thành cần đề phòng ngập úng
Đêm nay miền Bắc mưa rất to, nhiều tỉnh, thành cần đề phòng ngập úng

VOV.VN - Đêm nay đến sáng 18/9, nhiều khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Hà Nội cùng hàng loạt địa phương được cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Đêm nay miền Bắc mưa rất to, nhiều tỉnh, thành cần đề phòng ngập úng

Đêm nay miền Bắc mưa rất to, nhiều tỉnh, thành cần đề phòng ngập úng

VOV.VN - Đêm nay đến sáng 18/9, nhiều khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Hà Nội cùng hàng loạt địa phương được cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to
Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các khu vực Trung và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to

Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các khu vực Trung và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục