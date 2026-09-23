English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ 19 giờ hôm nay, TP.HCM có thể mưa rất to, cảnh báo ngập vùng trũng thấp

Thứ Tư, 16:30, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 19 giờ hôm nay (23/9), TP.HCM được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 48 giờ tiếp theo phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 150 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những giờ qua, khu vực TP.HCM đã có mưa vừa, mưa to và dông.

tu 19 gio hom nay, tp.hcm co the mua rat to, canh bao ngap vung trung thap hinh anh 1
Khoảng 13h chiều 23/9 nhiều nợi tại TP.HCM đã có mưa vừa đến mưa to. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Hóc Môn 99,2 mm, Mỹ Xuân 81,4 mm, Dĩ An 75,4 mm, Nhà Bè 74,8 mm, Bình Chánh 74,2 mm, An Phú 67,6 mm, Thủ Dầu Một 67,4 mm, Thủ Đức 61mm…

Vào đầu giờ chiều nay, nhiều địa phương tại TP.HCM tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn cũng khiến hiều tuyến đường ở trung tâm Thành phố ngập như: Hàm Nghi, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão (Quận 1 cũ), khu Trung Sơn (Quận 8 cũ),... 

tu 19 gio hom nay, tp.hcm co the mua rat to, canh bao ngap vung trung thap hinh anh 2
Cơn mưa khá lớn khiến một số tuyến đường trung tâm bị ngập. (Ảnh: P.H)

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, từ 19 giờ hôm nay (23/9), TP.HCM được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn được cảnh báo tiếp tục duy trì đến ngày 25/9. Tổng lượng mưa trong 48 giờ tới dự báo phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 25/9 trở đi, mưa có xu hướng giảm, với lượng phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

tu 19 gio hom nay, tp.hcm co the mua rat to, canh bao ngap vung trung thap hinh anh 3
Đường Hàm Nghi (Quận 1) lênh láng nước sau cơn mưa đầu giờ chiều nay. (Ảnh: P.H)

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

tu 19 gio hom nay, tp.hcm co the mua rat to, canh bao ngap vung trung thap hinh anh 4
Đường Bùi Viện (Quận 1 cũ) ngập sau cơn mưa. (Ảnh: T.B)

Ngoài ra, cần đề phòng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những sườn đồi, khu vực có độ dốc cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Miền Trung chuẩn bị hứng mưa cực lớn, dồn dập, có nơi trên 250mm/24 giờ
Miền Trung chuẩn bị hứng mưa cực lớn, dồn dập, có nơi trên 250mm/24 giờ

VOV.VN - Mưa lớn tiếp tục dồn dập tại miền Trung và Nam Bộ đến khoảng ngày 24/9, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 250mm/24 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Miền Trung chuẩn bị hứng mưa cực lớn, dồn dập, có nơi trên 250mm/24 giờ

Miền Trung chuẩn bị hứng mưa cực lớn, dồn dập, có nơi trên 250mm/24 giờ

VOV.VN - Mưa lớn tiếp tục dồn dập tại miền Trung và Nam Bộ đến khoảng ngày 24/9, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 250mm/24 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai
Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Sau trận mưa kéo dài từ đêm 21/9 đã khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, cảnh báo người dân tại những nơi mất an toàn.

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Sau trận mưa kéo dài từ đêm 21/9 đã khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, cảnh báo người dân tại những nơi mất an toàn.

Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai
Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 21/9 đến nay khiến nước lũ từ thượng nguồn tràn về khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cũ), làm nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 21/9 đến nay khiến nước lũ từ thượng nguồn tràn về khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cũ), làm nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Quân đội chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương
Quân đội chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương

VOV.VN - Thực hiện Công điện số 54/BCĐ-BNNMT ngày 20/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành Công điện số 5905/CĐ-TM ngày 20/9/2026 về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Quân đội chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương

Quân đội chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương

VOV.VN - Thực hiện Công điện số 54/BCĐ-BNNMT ngày 20/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành Công điện số 5905/CĐ-TM ngày 20/9/2026 về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục