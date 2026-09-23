Từ 19 giờ hôm nay, TP.HCM có thể mưa rất to, cảnh báo ngập vùng trũng thấp

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những giờ qua, khu vực TP.HCM đã có mưa vừa, mưa to và dông.

Khoảng 13h chiều 23/9 nhiều nợi tại TP.HCM đã có mưa vừa đến mưa to. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Hóc Môn 99,2 mm, Mỹ Xuân 81,4 mm, Dĩ An 75,4 mm, Nhà Bè 74,8 mm, Bình Chánh 74,2 mm, An Phú 67,6 mm, Thủ Dầu Một 67,4 mm, Thủ Đức 61mm…

Vào đầu giờ chiều nay, nhiều địa phương tại TP.HCM tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn cũng khiến hiều tuyến đường ở trung tâm Thành phố ngập như: Hàm Nghi, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão (Quận 1 cũ), khu Trung Sơn (Quận 8 cũ),...

Cơn mưa khá lớn khiến một số tuyến đường trung tâm bị ngập. (Ảnh: P.H)

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, từ 19 giờ hôm nay (23/9), TP.HCM được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn được cảnh báo tiếp tục duy trì đến ngày 25/9. Tổng lượng mưa trong 48 giờ tới dự báo phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 25/9 trở đi, mưa có xu hướng giảm, với lượng phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.

Đường Hàm Nghi (Quận 1) lênh láng nước sau cơn mưa đầu giờ chiều nay. (Ảnh: P.H)

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đường Bùi Viện (Quận 1 cũ) ngập sau cơn mưa. (Ảnh: T.B)

Ngoài ra, cần đề phòng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những sườn đồi, khu vực có độ dốc cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.