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Mưa như trút nước ở TP.HCM, nhiều xe chết máy giữa đường phố ngập nặng

Thứ Ba, 18:01, 22/09/2026
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VOV.VN - Chiều 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM, có nơi ngập nặng qua đầu gối người lớn. Việc đi lại trong giờ tan tầm gặp nhiều khó khăn, một số xe máy chết máy giữa đường.

Khoảng 16h20, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Mưa như trút nước, khiến nhiều nơi ngập nặng, tầm nhìn bị hạn chế khiến người đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển. Nhiều người phải dừng phương tiện, trú mưa dưới các cầu vượt vì không thể tiếp tục hành trình.

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Phương tiện di chuyển khó khăn tại điểm ngập trên đường số 2, TP. Thủ Đức cũ.

Tại một số đoạn đường trũng, dốc, nước không kịp thoát, nhanh chóng tạo thành các điểm ngập sâu. Có nơi nước dâng qua đầu gối người lớn. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua vùng ngập, một số đoạn xảy ra ùn ứ do có phương tiện chết máy.

Đáng chú ý, nước cũng dâng cao tại một số tuyến đường vốn ít xảy ra ngập, trong đó có đường Võ Nguyên Giáp (trước đây là Xa lộ Hà Nội) và đường số 2 thuộc khu vực TP Thủ Đức cũ.

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Cơn mưa lớn xuất hiện vào khoảng 16h20 chiều 22/9, đến 17h30 nhiều nơi vẫn còn mưa rải rác.

Mưa lớn xảy ra đúng giờ tan học và tan tầm, khiến nhiều phụ huynh chật vật đưa đón con qua các điểm ngập. Một số xe máy chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ giữa dòng nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa lớn chiều nay do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang hoạt động mạnh, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Vùng hội tụ trên biển có xu hướng di chuyển về phía đất liền Nam Bộ.

 
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Mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế khiến nhiều người đi xe máy dừng trú mưa dưới gầm các cầu vượt.
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Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường bị ngập nặng.
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Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua điểm ngập sâu, người dân phải dắt bộ.
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Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Sau trận mưa kéo dài từ đêm 21/9 đã khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, cảnh báo người dân tại những nơi mất an toàn.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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