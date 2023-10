Sau phản ánh của VOV, Lạng Sơn tăng cường phòng chống bạo lực học đường

Như VOV đã đưa tin, ngày 25/9, tại phòng học lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Yên Lỗ (huyện Bình Gia, Lạng Sơn), nhóm 9 nữ sinh đã hành hung một nữ sinh khác bằng cách xô đẩy, giựt tóc, dùng thước kẻ đánh, tát vào mặt, vào đầu... Mặc dù nạn nhân đã khóc lóc, van xin nhưng vẫn bị nhóm bạn đánh "hội đồng" trong khi nhiều học sinh khác đứng ngoài cổ vũ, reo hò, quay clip. Khi sự việc được đưa lên các trang mạng xã hội, Ban giám hiệu nhà trường đã triệu tập giáo viên chủ nhiệm và mời các bậc phụ huynh có con em liên quan đến để làm việc. Hiện sức khỏe nữ sinh bị hành hung đã ổn định, các học sinh đánh bạn được yêu cầu tạm nghỉ học 1 tuần để xác minh, điều tra.

Nữ sinh L.T.T, học sinh lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn bị các bạn đánh "hội đồng".

Sau khi sự việc xảy ra, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường... Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường. Các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức ở địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cũng giao UBND huyện Bình Gia chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung thông tin phản ánh của VOV, khẩn trương xem xét xử lý theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 06/10/2023.