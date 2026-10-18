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Sau phản ánh của VOV, rác thải ở xã Xuân Du đã được thu gom, xử lý

Chủ Nhật, 08:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) về tình trạng rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối tại xã Xuân Du, Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã khẩn trương tìm đơn vị xử lý. Đến 18 giờ ngày 17/10, rác tồn đọng đã được thu gom, xử lý.

Trước đó, ngày 17/10, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đăng bài viết “Rác chất đống, bốc mùi hôi thối ở xã Xuân Du, Thanh Hóa”, phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ khoảng nửa tháng, chất thành đống, bốc mùi khó chịu, thu hút ruồi muỗi, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong khi đó, địa phương chưa tìm được đơn vị xử lý rác thay thế.

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Sau phản ánh của Báo Điện tử TNVN rác thải ở xã Xuân Du đã được thu gom, xử lý.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Du, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba xã Xuân Du, Cán Khê và Phượng Nghi.

Từ năm 2019, ba xã đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với Công ty Cổ phần Môi trường xanh - sạch - đẹp Thành Tâm. Tuy nhiên, đến hết tháng 2/2026, doanh nghiệp này dừng thu gom rác trên địa bàn.

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Đến 18 giờ ngày 17/10/2026, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đã hoàn thành.

Để duy trì hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, UBND xã Xuân Du chủ động liên hệ và ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Công Chính, Nông Cống. Tuy nhiên, ngày 9/9/2026, địa phương nhận được Công văn số 26/VB-GTCC của doanh nghiệp về việc dừng tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã thuộc huyện Như Thanh cũ.

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Rác thải được thu gom sau phản ánh của Báo Điện tử TNVN

Việc các đơn vị thu gom, xử lý rác lần lượt dừng hoạt động khiến địa phương gặp khó khăn trong duy trì dịch vụ. Rác thải sinh hoạt vì thế tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trước tình hình này, UBND xã Xuân Du cho biết đã báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, tổ chức hội nghị triển khai đến các thôn và yêu cầu người dân chủ động xử lý rác tại nguồn, không tập kết rác tập trung trong thời gian địa phương tìm đơn vị thay thế.

Sau khi liên hệ, trao đổi với các sở, ngành liên quan, UBND xã Xuân Du đã chủ động làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Gia Phúc JPC, có địa chỉ tại thôn Xuân Long, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, để tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Du, đến 18 giờ ngày 17/10/2026, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đã hoàn thành.

sau phan anh cua vov, rac thai o xa xuan du da duoc thu gom, xu ly hinh anh 4
UBND xã Xuân Du đã chủ động làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Gia Phúc JPC để tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn. 

Việc rác thải được thu gom sau phản ánh của Báo Điện tử TNVN góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm trước mắt, từng bước ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, để tránh tình trạng rác tiếp tục ùn ứ, địa phương cần duy trì ổn định hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý, bảo đảm rác thải sinh hoạt được tiếp nhận thường xuyên, không để tái diễn tình trạng tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

CTV Minh Châu/VOV.VN
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