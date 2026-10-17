English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rác chất đống, bốc mùi hôi thối ở xã Xuân Du, Thanh Hóa

Thứ Bảy, 06:00, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rác thải sinh hoạt ùn ứ khoảng nửa tháng tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, chất đống, bốc mùi hôi thối, thu hút ruồi muỗi, ảnh hưởng đời sống người dân. Trong khi đó, địa phương vẫn chưa tìm được đơn vị xử lý thay thế.

 

Rác chất đống, mùi hôi thối bủa vây khu dân cư

Những ngày qua, tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại xã Xuân Du khiến người dân lo lắng, bức xúc. Rác từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học không được vận chuyển đi xử lý, ngày càng chất đống, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan khu dân cư.

rac chat dong, boc mui hoi thoi o xa xuan du, thanh hoa hinh anh 1
Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại xã Xuân Du, Thanh Hóa.

Bà Cao Thị Quyên, người dân thôn 2, xã Xuân Du, cho biết khoảng nửa tháng nay, người dân phải sống chung với tình trạng rác thải ùn ứ. Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ các điểm tập kết rác bốc lên nồng nặc, ruồi, muỗi và các loại côn trùng xuất hiện nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

rac chat dong, boc mui hoi thoi o xa xuan du, thanh hoa hinh anh 2
Bà Cao Thị Quyên, người dân thôn 2, xã Xuân Du, Thanh Hóa.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng rác tồn đọng không chỉ diễn ra tại các khu dân cư mà còn ảnh hưởng đến khu vực trường học, trạm y tế. Người dân lo ngại việc rác thải kéo dài không được xử lý sẽ làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, nhất là tại những nơi tập trung đông người.

Một người dân thôn 5 bức xúc: Người dân vẫn đóng tiền thu gom rác đầy đủ nhưng rác lại không được vận chuyển, xử lý. Chúng tôi mong chính quyền sớm tìm được đơn vị thu gom để giải quyết tình trạng này, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người dân.

Đơn vị xử lý rác dừng tiếp nhận

Trước thực trạng trên, UBND xã Xuân Du đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, chấn chỉnh việc thu giá dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn.

rac chat dong, boc mui hoi thoi o xa xuan du, thanh hoa hinh anh 3
 Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn rất lớn.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, từ năm 2019, các địa phương gồm xã Xuân Du, xã Phượng Nghi và xã Cán Khê cũ, nay thuộc xã Xuân Du, đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp Thành Tâm để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại lò đốt rác thôn Hải Tiến, xã Như Thanh. Hoạt động thu gom khi đó đạt khoảng 93% số hộ, số khẩu, với mức giá 4.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, đến hết tháng 2/2026, Công ty Cổ phần Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp Thành Tâm dừng hoạt động thu gom rác thải.

Để duy trì việc thu gom, xử lý rác sinh hoạt, tháng 3/2026, UBND xã Xuân Du đã chủ động liên hệ và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông công chính Nông Cống. Mức giá dịch vụ tiếp tục được áp dụng là 4.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, ngày 9/9/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông công chính Nông Cống ban hành Văn bản số 26/VB-GTCC, thông báo dừng tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã thuộc huyện Như Thanh cũ, trong đó có xã Xuân Du, kể từ ngày 1/10/2026. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là tập trung xử lý rác cho các xã thuộc huyện Nông Cống cũ.

Việc đơn vị xử lý dừng tiếp nhận khiến xã Xuân Du rơi vào tình thế khó khăn khi chưa tìm được đơn vị thay thế, trong khi lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn rất lớn.

Theo UBND xã Xuân Du, ngay khi phát sinh tình trạng trên, địa phương đã khẩn trương rà soát, chủ động tìm kiếm, liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường để tìm phương án thay thế.

rac chat dong, boc mui hoi thoi o xa xuan du, thanh hoa hinh anh 4
Rác ùn ứ khắp nơi trên địa bàn xã Xuân Du, Thanh Hóa.

Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị xử lý đang gặp nhiều trở ngại. Các cơ sở xử lý rác thải tập trung quy mô lớn của tỉnh Thanh Hóa vẫn trong quá trình xây dựng, chờ vận hành chính thức. Trong khi đó, việc tìm được đơn vị có đủ năng lực pháp lý, công nghệ xử lý phù hợp, công suất đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp nhận rác từ địa bàn có cự ly vận chuyển xa chưa thể thực hiện ngay.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, cho biết lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học trên địa bàn phát sinh liên tục, không thể dừng lại. Việc không có đơn vị tiếp nhận, xử lý đã dẫn đến rác tồn đọng tại các khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát tán dịch bệnh, làm mất mỹ quan đường làng, ngõ xóm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Trước thực trạng này, UBND xã Xuân Du đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, đề nghị cơ quan chuyên môn quan tâm, xem xét, tham mưu UBND tỉnh giới thiệu đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ chức năng, năng lực theo quy định, sở hữu công nghệ xử lý phù hợp và có công suất đáp ứng yêu cầu để địa phương ký hợp đồng, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt sau ngày 30/9/2026.

rac chat dong, boc mui hoi thoi o xa xuan du, thanh hoa hinh anh 5
Rác tập kết ngay khu vực trường học ảnh hưởng đến môi trường của học sinh và giáo viên.

Trong khi chờ giải pháp lâu dài, người dân mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý lượng rác đang tồn đọng, hạn chế mùi hôi, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế.

Về lâu dài, việc chủ động phương án dự phòng, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ thu gom và xử lý rác thải là yêu cầu cấp thiết, tránh để người dân phải sống trong cảnh rác chất đống, môi trường ô nhiễm mỗi khi dịch vụ bị gián đoạn.

CTV Minh Châu/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Yêu cầu nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt không tự ý ngừng tiếp nhận rác
Yêu cầu nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt không tự ý ngừng tiếp nhận rác

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh không tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Yêu cầu nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt không tự ý ngừng tiếp nhận rác

Yêu cầu nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt không tự ý ngừng tiếp nhận rác

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh không tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Rác thải sinh hoạt ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) được tạm thời đưa về Nhà máy Trạm Thản
Rác thải sinh hoạt ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) được tạm thời đưa về Nhà máy Trạm Thản

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Thọ vừa thống nhất chủ trương tạm thời vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản, nhằm giải quyết tình trạng rác ùn ứ trong khu dân cư.

Rác thải sinh hoạt ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) được tạm thời đưa về Nhà máy Trạm Thản

Rác thải sinh hoạt ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) được tạm thời đưa về Nhà máy Trạm Thản

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Thọ vừa thống nhất chủ trương tạm thời vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản, nhằm giải quyết tình trạng rác ùn ứ trong khu dân cư.

Rác thải ùn ứ ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) khi người dân chặn đường vào bãi rác Núi Bông
Rác thải ùn ứ ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) khi người dân chặn đường vào bãi rác Núi Bông

VOV.VN - Những ngày qua, rác thải sinh hoạt đang ùn ứ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, sau khi việc vận chuyển rác vào bãi rác tạm Núi Bông gặp trở ngại do người dân khu vực lân cận phản đối.

Rác thải ùn ứ ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) khi người dân chặn đường vào bãi rác Núi Bông

Rác thải ùn ứ ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) khi người dân chặn đường vào bãi rác Núi Bông

VOV.VN - Những ngày qua, rác thải sinh hoạt đang ùn ứ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, sau khi việc vận chuyển rác vào bãi rác tạm Núi Bông gặp trở ngại do người dân khu vực lân cận phản đối.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục