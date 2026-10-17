Rác chất đống, bốc mùi hôi thối ở xã Xuân Du, Thanh Hóa

Rác chất đống, mùi hôi thối bủa vây khu dân cư

Những ngày qua, tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại xã Xuân Du khiến người dân lo lắng, bức xúc. Rác từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học không được vận chuyển đi xử lý, ngày càng chất đống, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan khu dân cư.

Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại xã Xuân Du, Thanh Hóa.

Bà Cao Thị Quyên, người dân thôn 2, xã Xuân Du, cho biết khoảng nửa tháng nay, người dân phải sống chung với tình trạng rác thải ùn ứ. Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ các điểm tập kết rác bốc lên nồng nặc, ruồi, muỗi và các loại côn trùng xuất hiện nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Bà Cao Thị Quyên, người dân thôn 2, xã Xuân Du, Thanh Hóa.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng rác tồn đọng không chỉ diễn ra tại các khu dân cư mà còn ảnh hưởng đến khu vực trường học, trạm y tế. Người dân lo ngại việc rác thải kéo dài không được xử lý sẽ làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, nhất là tại những nơi tập trung đông người.

Một người dân thôn 5 bức xúc: Người dân vẫn đóng tiền thu gom rác đầy đủ nhưng rác lại không được vận chuyển, xử lý. Chúng tôi mong chính quyền sớm tìm được đơn vị thu gom để giải quyết tình trạng này, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người dân.

Đơn vị xử lý rác dừng tiếp nhận

Trước thực trạng trên, UBND xã Xuân Du đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, chấn chỉnh việc thu giá dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn.

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn rất lớn.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, từ năm 2019, các địa phương gồm xã Xuân Du, xã Phượng Nghi và xã Cán Khê cũ, nay thuộc xã Xuân Du, đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp Thành Tâm để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại lò đốt rác thôn Hải Tiến, xã Như Thanh. Hoạt động thu gom khi đó đạt khoảng 93% số hộ, số khẩu, với mức giá 4.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, đến hết tháng 2/2026, Công ty Cổ phần Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp Thành Tâm dừng hoạt động thu gom rác thải.

Để duy trì việc thu gom, xử lý rác sinh hoạt, tháng 3/2026, UBND xã Xuân Du đã chủ động liên hệ và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông công chính Nông Cống. Mức giá dịch vụ tiếp tục được áp dụng là 4.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, ngày 9/9/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông công chính Nông Cống ban hành Văn bản số 26/VB-GTCC, thông báo dừng tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã thuộc huyện Như Thanh cũ, trong đó có xã Xuân Du, kể từ ngày 1/10/2026. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là tập trung xử lý rác cho các xã thuộc huyện Nông Cống cũ.

Việc đơn vị xử lý dừng tiếp nhận khiến xã Xuân Du rơi vào tình thế khó khăn khi chưa tìm được đơn vị thay thế, trong khi lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn rất lớn.

Theo UBND xã Xuân Du, ngay khi phát sinh tình trạng trên, địa phương đã khẩn trương rà soát, chủ động tìm kiếm, liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường để tìm phương án thay thế.

Rác ùn ứ khắp nơi trên địa bàn xã Xuân Du, Thanh Hóa.

Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị xử lý đang gặp nhiều trở ngại. Các cơ sở xử lý rác thải tập trung quy mô lớn của tỉnh Thanh Hóa vẫn trong quá trình xây dựng, chờ vận hành chính thức. Trong khi đó, việc tìm được đơn vị có đủ năng lực pháp lý, công nghệ xử lý phù hợp, công suất đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp nhận rác từ địa bàn có cự ly vận chuyển xa chưa thể thực hiện ngay.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, cho biết lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học trên địa bàn phát sinh liên tục, không thể dừng lại. Việc không có đơn vị tiếp nhận, xử lý đã dẫn đến rác tồn đọng tại các khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát tán dịch bệnh, làm mất mỹ quan đường làng, ngõ xóm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Trước thực trạng này, UBND xã Xuân Du đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, đề nghị cơ quan chuyên môn quan tâm, xem xét, tham mưu UBND tỉnh giới thiệu đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ chức năng, năng lực theo quy định, sở hữu công nghệ xử lý phù hợp và có công suất đáp ứng yêu cầu để địa phương ký hợp đồng, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt sau ngày 30/9/2026.

Rác tập kết ngay khu vực trường học ảnh hưởng đến môi trường của học sinh và giáo viên.

Trong khi chờ giải pháp lâu dài, người dân mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý lượng rác đang tồn đọng, hạn chế mùi hôi, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế.

Về lâu dài, việc chủ động phương án dự phòng, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ thu gom và xử lý rác thải là yêu cầu cấp thiết, tránh để người dân phải sống trong cảnh rác chất đống, môi trường ô nhiễm mỗi khi dịch vụ bị gián đoạn.