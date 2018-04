Sẽ bỏ quy định nữ nhân viên gác tàu phải có “vòng 1” 75cm

Trả lời phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết, sau khi Hội đồng thẩm định nhận thấy tiêu chuẩn sức khoẻ của lái tàu không khác gì so với tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe nên Hội đồng thẩm định đề xuất Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Cục Y tế (Bộ GTVT) nên áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 cho tiêu chuẩn sức khỏe người lái tàu.

Tất cả những quy định liên quan đến vòng ngực, vòng bụng, bệnh lý răng hàm… sẽ được bãi bỏ.

Được biết, quy định về sức khoẻ của lái tàu đã có từ trước, nhưng bây giờ có luật Đường sắt mới nên rà soát bổ sung thêm để ban hành thực thi luật Đường sắt 2017. Ông Bùi Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, Tổng Công ty Đường sắt giao cho Trung tâm Y tế đường sắt nghiên cứu để tham gia xây dựng nghị định này.

(Ảnh: minh họa)

Tuy nhiên ông Dũng cũng cho biết, một số quy định về sức khỏe có phần khắt khe là do các vị trí liên quan trực tiếp đến an toàn chạy tàu. Cụ thể như những quy định về chiều cao, cân nặng, vòng ngực, thị lực, thính lực… liên quan đến tầm với, tầm quan sát, sức khỏe của nhân viên phải quy định nghiêm ngặt. Vì vậy, nếu không đảm bảo sức khỏe hay không đủ tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến công tác an toàn chạy tàu.

Ông Dũng cho rằng, lái tàu là lao động thuộc loại nặng nhọc, độc hại (loại 4, loại 5) nên sức khỏe phải tốt. Ngay cả quy định vòng ngực cũng cần thiết vì liên quan đến thể lực, chiều cao, theo công thức của Tổ chức Y tế Thế giới. Vòng ngực tối thiểu như vậy mới đảm bảo thể tích lồng ngực cho các chức năng khác như hô hấp. Tuy nhiên, dự thảo vẫn có một số tiêu chí không cần thiết, có thể loại bỏ như người có răng lệch khớp cắn (răng hô).

Hiện Bộ Y tế và Bộ GTVT đang phối hợp để xây dựng lại thông tư nghị định.

Trước đó, trong Dự thảo lần 1 của Bộ Y tế chủ trì xây dựng về khám sức khỏe lái tàu quy định nhân viên đường sắt là nam phải khám sinh dục, còn nữ gác chắn tàu phải có "vòng 1" trên 75cm, gây rất nhiều tranh cãi trong dư luận./.

Lái tàu sẽ không phải khám…’vùng kín’ Các tiêu chí không khả thi trong dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khoẻ lái tàu, nhân viên phục vụ tàu sẽ được loại bỏ. Muốn lái tàu hỏa, nữ phải có “vòng 1” trên 75 cm? VOV.VN - Dự thảo lần 1 của Bộ Y tế quy định nhân viên đường sắt là nam phải khám cơ quan sinh dục, nữ phải có vòng ngực trên 75 cm gây nhiều tranh cãi.