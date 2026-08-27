Sẽ có hơn 10 trạm dừng chân trên tuyến Quốc lộ 28B

Cụ thể, UBND xã Lương Sơn đề xuất bố trí 1 khu vực để xây dựng trạm dừng nghỉ tại lý trình Km 6+400 đến Km 6+700 (trái tuyến); 2 khu vực được đề xuất để xây dựng trạm dừng nghỉ trên cả hai tuyến (phải và trái) Quốc lộ 28B là tại khu vực lý trình Km 9+720 đến Km 14+480.

Riêng tại tại khu vực lý trình Km 8+000 đến Km 9+720, theo UBND xã Lương Sơn, đây là nơi tập trung dân cư sinh sống nên địa phương đã quy hoạch khu vực dọc 2 bên tuyến đường Quốc lộ 28B là đất ở kết hợp thương mại dịch vụ (dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú).

Tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn

UBND xã Phan Sơn cũng đang định hướng xây dựng 6 khu vực dọc theo tuyến Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, với diện tích khoảng 29,3 ha để phát triển dịch vụ các trạm dừng nghỉ.

Trong đó có 2 khu vực được định hướng xây dựng trên cả 2 tuyến trái và phải. Cụ thể, khu vực 3 từ Km28+500 - Km29+800 với diện tích khoảng 10ha và khu vực 6 từ Km50 với diện tích khoảng 3 ha.

Tổ chức tháo dỡ trạm dừng chân trái phép trên khu vực đèo Đại Ninh

Liên quan việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 28B, theo UBND xã Phan Sơn, hiện vẫn còn 21 công trình/21 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chưa chấp hành tháo dỡ. Hiện, địa phương tiếp tục tuyên truyền và cam kết tạm dừng hoạt động và tự thực hiện tháo dỡ.

Lực lượng chức năng xã Phan Sơn đang tháo dỡ công trình vi phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 28B

Riêng trên địa bàn xã Lương Sơn qua kiểm tra phát hiện 7 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ (san lấp mặt bằng, lắp đặt mái che và bảng quảng cáo).

UBND xã Lương Sơn đã lập hồ sơ xử phạt 4 trường hợp, số còn lại chưa lập hồ sơ xử lý gồm 3 trường hợp san lấp mặt bằng. Tuyến Quốc lộ 28B dài hơn 60km, trong đó đoạn qua khu vực tỉnh Bình Thuận cũ dài hơn 50km. Hiện tuyến đường này đang trong giai đoạn hoàn thành nâng cấp và mở rộng.