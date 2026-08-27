Lâm Đồng sắp xếp trường lớp, nhân sự trước ngày khai giảng

Đảm bảo trường lớp

Năm học mới này, Trường THCS Trần Phú ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) có 1.557 học sinh với 37 lớp. Tuy nhiên, theo kế hoạch, Trường THCS Trần Phú sẽ được xây mới trong năm 2026, nên thầy và trò của trường sẽ di dời về cơ sở học tạm tại Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú Võ Phương Đăng mong muốn chính quyền sớm cải tạo, sửa chữa Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bình Thuận để nhà trường ổn định cơ sở học tạm và bàn giao mặt bằng phục vụ xây mới trường.

"Hiện nay, UBND tỉnh và các cấp đã có chủ trương cải tạo, sửa chữa với kinh phí gần 2 tỷ đồng để đảm bảo việc đầu tiên là an toàn và đáp ứng cơ bản những điều kiện học tập cho các em. Đồng thời, kiến nghị các cấp là đẩy nhanh tiến độ xây mới Trường THCS Trần Phú để trong năm học 2027-2028 nhà trường được học ở ngôi trường mới khang trang, hiện đại, không phải tiếp tục học tạm nữa", ông Đăng nói.

Trường THCS Trần Phú được xây dựng khá lâu, phải xây mới trong năm học này

Phường Phan Thiết hiện có 18 cơ sở giáo dục công lập, trong đó khối mầm non có 6 trường, 1 trường THCS và còn lại là khối tiểu học.

Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho biết, ngoài Trường THCS Trần Phú phải xây mới trong năm nay, hiện cũng đang tiến hành cải tạo sửa chữa nhiều điểm trường khác.

Song song với cơ sở vật chất, các địa phương ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ cũng đã chủ động hoàn thiện phương án sắp xếp trường lớp và bố trí nhân sự, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (bên phải hàng đầu) yêu cầu các địa phương hoàn thành sửa chữa, chỉnh trang trường lớp và bảo đảm đội ngũ ổn định trước ngày 30/8

Ổn định nhân sự

Phường Mũi Né (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) hiện có 13 trường công lập. Trong đó, có 3 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở, phân bố tại 26 điểm trường lẻ. Đội ngũ nhân sự gồm 26 cán bộ quản lý, 368 giáo viên (302 biên chế, 66 hợp đồng) và 82 nhân viên hỗ trợ.

Theo phương án dự kiến sáp nhập trường của phường Mũi Né, sau sắp xếp còn 7 trường, giảm 11 cán bộ quản lý, nhân viên sau sáp nhập.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiện Nghiệp ở phường Mũi Né cho biết, phương án sáp nhập Trường Mẫu giáo Hàm Tiến vào Trường Mầm non Thiện Nghiệp phù hợp thực tế, đối với một số cán bộ quản lý và nhân viên (thuộc diện bố trí lại công việc) thì nhà trường cũng đã động viên.

"Các cô cũng tâm tư sợ cắt giảm đi, phó hiệu trưởng sẽ có thể xuống làm giáo viên nên các cô hợp đồng rất lo bị cắt hợp đồng. Nhà trường cũng động viên các cô cố gắng để xem tình hình như thế nào. Còn đến thời điểm sáp nhập thì phải đảm bảo cơ sở vật chất của trường", bà Trang bộc bạch.

Tập thể giáo viên Trường Mầm non Thiện Nghiệp đang chỉnh trang trường lớp

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết, mục tiêu của việc sắp xếp trường lớp là giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và phường đang làm được điều này.

"Thường trực Đảng ủy cũng đã thông qua phương án về nhân sự. Các thầy cô cũng có tâm tư. Có những thầy, cô còn một, hai năm nữa về hưu thì vận động để họ về hưu, những trường hợp cán bộ quản lý phải làm giáo viên thì chúng tôi cũng trao đổi, vận động và đa số cũng vui vẻ, thống nhất. Phương án sắp xếp nhân sự là hướng đến đội ngũ có năng lực, có trình độ và có sức khỏe, trẻ để thực hiện nhiệm vụ lâu dài", ông Đăng nói.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết mục tiêu giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tỉnh Lâm Đồng có 1.453 trường công lập, sau sáp nhập, sắp xếp còn 825 trường, giảm trên 43%; dôi dư 1.687 nhân sự, trong đó 560 hiệu trưởng, 447 phó hiệu trưởng, còn lại là kế toán, văn thư, thủ quỹ. Sau khi rà soát, sắp xếp, 949 người sẽ chuyển qua giáo viên, 578 người nghỉ, hưởng chế độ.

Với mục tiêu sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hiện có, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phát triển ổn định, hiện 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng đang hoàn thiện việc sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự trước ngày khai giảng.