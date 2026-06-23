Siêu bão MEKKHALA giật trên cấp 17, có thể tương tác với áp thấp nhiệt đới mới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vào hồi 4h ngày 23/6, tâm siêu bão MEKKHALA nằm tại vị trí khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, ở phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 16, tương đương cấp siêu bão, với sức gió giật trên cấp 17.

Hình ảnh mắt siêu bão MEKKHALA (Nguồn: Windy)

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, siêu bão MEKKHALA đang bắt đầu đổi hướng, di chuyển lên phía Bắc và đi dọc vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo trong 12-24 giờ tới, siêu bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, đồng thời duy trì cường độ cực mạnh.

Sau đó, bão có khả năng chuyển dần sang hướng Bắc rồi Đông Bắc, tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản, bao gồm vùng biển gần đảo Okinawa và vịnh Tosa trước khi suy yếu dần.

Đáng chú ý, theo số liệu thống kê khí tượng khu vực, siêu bão Francisco (MEKKHALA) được xem là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại Tây Bắc Thái Bình Dương, cho thấy mức độ bất thường của mùa bão năm nay.

Mặc dù có cường độ rất mạnh, các mô hình dự báo hiện tại cho thấy MEKKHALA không có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của cơn bão để kịp thời đưa ra các bản tin cảnh báo nếu có thay đổi về quỹ đạo hoặc cường độ.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tiếp tục xuất hiện thêm một hình thái thời tiết nguy hiểm khác. Vào lúc 4h sáng 23/6, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành tại vị trí khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 146,2 độ Kinh Đông.

Các dự báo ban đầu cho thấy áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão trong vòng 24 giờ tới. Đường đi của hệ thống này được nhận định gần như song song với siêu bão MEKKHALA và hiện chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông.

Sự xuất hiện đồng thời của một siêu bão cấp cực mạnh cùng một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đang khiến khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trở thành điểm nóng thời tiết đáng chú ý nhất hiện nay. Các cơ quan khí tượng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cả hai hệ thống để đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến Nhật Bản và các vùng biển lân cận trong những ngày tới.