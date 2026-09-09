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Gần 1.000 ca tay chân miệng – làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới
Thứ Tư, 10:55, 09/09/2026

Gần 1.000 ca tay chân miệng – làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới

VOV.VN - Vì sao tay chân miệng lại tăng mạnh vào thời điểm này? Đâu là những dấu hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan? Và quan trọng nhất, khi một ca bệnh xuất hiện trong lớp học, nhà trường cần làm gì để vừa bảo vệ trẻ mắc bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho những trẻ khác?

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PV/VOV1
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