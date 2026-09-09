Gần 1.000 ca tay chân miệng – làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới

VOV.VN - Vì sao tay chân miệng lại tăng mạnh vào thời điểm này? Đâu là những dấu hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan? Và quan trọng nhất, khi một ca bệnh xuất hiện trong lớp học, nhà trường cần làm gì để vừa bảo vệ trẻ mắc bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho những trẻ khác?
VOV.VN - 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ 2025, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi.
VOV.VN - Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần cả nước ghi nhận hơn 3.000 ca mắc tay chân miệng, chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn ở khu vực phía Nam. Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh và trường học thực hiện “3 sạch” để phòng bệnh khi trẻ bước vào năm học mới.
VOV.VN - Theo Bộ Y tế, số ca tay chân miệng từ đầu năm đến nay đã tăng gấp đôi, còn sốt xuất huyết tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Covid-19, bệnh dại và một số bệnh truyền nhiễm khác có xu hướng giảm.