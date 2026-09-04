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Số ca tử vong vì sốt xuất huyết ở Đồng Nai tăng

Thứ Sáu, 18:02, 04/09/2026
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VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết tại Đồng Nai đang diễn biến vô cùng phức tạp với hơn 9.000 ca mắc, số trường hợp tử vong đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bước vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc đang đặt trong trạng thái báo động.

Nhiều phụ huynh chủ quan, khiến bệnh nhi chuyển nặng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đồng Nai, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 9.000 ca mắc sốt xuất huyết với trên 2.700 ổ dịch được phát hiện. Đáng lo ngại, đã có 5 trường hợp tử vong (tăng 4 ca so với cùng kỳ năm 2025).

Chỉ trong 3 tuần gần đây, số ca mắc có xu hướng tăng vọt tại nhiều xã, phường như Phú Nghĩa, Nghĩa Trung, Đồng Xoài, Bình Phước, Minh Hưng, Chơn Thành (thuộc khu vực tỉnh Bình Phước cũ).

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Bệnh viện Nhi Đồng Nai tiếp nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết (ảnh: BV)

Hệ thống giám sát dịch bệnh đồng thời đưa ra cảnh báo nguy cơ bùng phát rất cao tại các "thủ phủ" công nghiệp tập trung đông công nhân như phường Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành (khu vực tỉnh Đồng Nai cũ)

Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện chiếm số lượng lớn. Nhiều phụ huynh do nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với cảm sốt thông thường, sốt siêu vi như sốt cao, nhức đầu, phát ban, buồn nôn… nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sự chủ quan này khiến không ít trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến bệnh viện.

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Nhiều trường hợp được phát hiện sớm nên không trở nặng (ảnh: BV)

Đang chăm sóc con tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, một phụ huynh chia sẻ, ban đầu chỉ nghĩ con cảm sốt bình thường nên tự mua thuốc cho uống. Chỉ đến khi con sốt cao, không thuyên giảm, gia đình mới hoảng hốt đưa đi cấp cứu. 

"Nhà tôi là ở sát lô cao su, nên muỗi rất nhiều. Mình phải thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, không để những vật dụng quá nhiều trong nhà để cho tích tụ muỗi".

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Phường Trấn Biên phát động diệt muỗi, lăng quăng để phòng sốt xuất huyết 

Để giúp phụ huynh phân biệt sớm các dấu hiệu nguy hiểm, Bác sĩ chuyên khoa I- Nguyễn Thanh Quyền, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo: "Sốt thông thường chỉ là sốt nhẹ nhẹ, sốt không cao lắm, em bé vẫn chơi, tổng trạng khá và đáp ứng hạ sốt tốt, và chỉ sốt vài cử trong ngày. Sốt siêu vi thông thường thì em bé linh hoạt hơn, thường thì sẽ giảm dần trong những ngày sau đó. Còn xuất xuất huyết, đến ngày 3, ngày 4 trẻ rất là mệt mỏi. Và đặc biệt là lưu ý là đến ngày 4 nếu mà trẻ hết sốt, bé không chơi nữa mà lừ đừ, nằm hoài, không ăn uống được, rồi nôn ói là đã qua giai đoạn nặng".

Dồn tổng lực dập dịch, không để bùng phát diện rộng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đồng Nai thông tin, nguyên nhân dịch bùng phát mạnh là do địa phương đang vào cao điểm mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. Bên cạnh đó, tâm lý lơ là, chủ quan của một bộ phận người dân trong việc diệt lăng quăng, muỗi tại gia đình khiến dịch lây lan nhanh chóng.

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Những chậu nước đọng bên ngoài được đổ bỏ 

Trước tình hình khẩn cấp, trung tâm đã đề nghị các địa phương có số ca mắc tăng cao lập tức kích hoạt chiến dịch diệt lăng quăng, kết hợp phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, tập trung vào các "điểm nóng" tại các thôn, ấp, khu phố.

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Người dân dọn dẹp rác xung quanh 

Đồng thời, lực lượng y tế cơ sở liên tục bám sát địa bàn. BS CKI Nguyễn Thị Chung, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai cho biết: "Công tác phòng chống dịch cũng đã phân công các tổ phòng chống dịch thực hiện ở địa điểm là các điểm trạm. Sẽ thường xuyên thực hiện vãng gia và điều tra các chỉ số côn trùng tại các địa bàn, đặc biệt là các địa bàn mà có tỷ lệ sốt xuất huyết tăng, hoặc là chân miệng tăng thì sẽ tập trung vào điều tra dịch cũng như xử lý dịch nhiều hơn".

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Lễ phát động phòng sốt xuất huyết tại một phường ở Đồng Nai 

Bên cạnh việc ra quân dập dịch, ngành Y tế thành phố Đồng Nai cũng chủ động rà soát, mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng khoanh vùng, xử lý triệt để khi phát sinh ổ dịch mới.

BS.CKI Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đồng Nai cho biết thêm: "Sở Y tế cũng đã tổ chức thành lập đoàn giám sát phối hợp với UBND xã, phường tổ chức đoàn giám sát để đánh giá, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch. Trong thời gian qua đã làm một cách quyết liệt, tháo gỡ được khó khăn cho các địa phương, đặc biệt là công tác vật tư, hóa chất".

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Người dân được tuyên truyền phòng sốt xuất huyết

Vào mùa mưa, ngành y tế khuyến cáo mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh, diệt lăng quăng và ngủ mùng kể cả ban ngày. Khi có dấu hiệu sốt cao đột ngột, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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