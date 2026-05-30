English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Số hoá tại một số trường học ở Lâm Đồng còn nhiều khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ

Thứ Bảy, 06:12, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai giải pháp đồng bộ để đưa công nghệ vào công tác giảng dạy và quản lý, mang lại hiệu quả nhất định nhưng cũng còn nhiều khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

 

Đưa công nghệ vào lớp học

Tại các trường học ở phường Tiến Thành (khu vực TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ), những khó khăn trong số hóa đang được tháo gỡ để mang lại hiệu quả thực chất hơn.

Năm học 2025 - 2026, phường Tiến Thành có 9 cơ sở giáo dục công lập, với hơn 5.000 học sinh/140 lớp. Thực hiện số hóa, 100% trường tiểu học, THCS có phòng tin học được trang bị máy vi tính, máy chiếu, hệ thống loa, có màn hình ti vi để phục vụ công tác giảng dạy. Phòng thư viện được trang bị máy tính để tra cứu các đầu sách được thuận lợi hơn.

Cùng với đó, các thầy cô giáo đã ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài giảng, xây dựng giáo án điện tử giàu tính tương tác giúp cho học sinh hứng thú hơn.

so hoa tai mot so truong hoc o lam Dong con nhieu kho khan can tiep tuc thao go hinh anh 1
Học sinh trường Tiểu học Đức Long 

Thay vì bảng đen phấn trắng, giờ lên lớp của cô Doãn Kim Trúc, giáo viên trường Tiểu học Đức Long, phường Tiến Thành được số hóa bằng các phần mềm, hình ảnh, video sinh động.

Cô Trúc cho biết, áp dụng công nghệ, đưa hình ảnh minh hoạ sinh động vào bài giảng đã mang đến những giờ học luôn mới mẻ.

“Bản thân mình cũng vậy thôi, khi mình được học mà có hình ảnh, gọi là trực quan sinh động, cảm giác đỡ nhàm chán hơn. Một số học sinh chưa quen với môi trường tiểu học, thì hoạt động đó làm cho bé dễ làm quen hơn" - cô Trúc nói. 

Trường Tiểu học Đức Long, phường Tiến Thành có hai điểm trường, nhờ có nền tảng số nên các hoạt động quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng thuận tiện hơn thông qua các nhóm trên mạng xã hội.

Ông Võ Thanh Long, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Long, phường Tiến Thành cho biết: "Nhà trường đã sử dụng các phần mềm ứng dụng trong hoạt động như: phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm thu tiền từ phụ huynh và phụ huynh đã thực hiện đóng tiền qua phần mềm này. Nhà trường đã tăng cường thêm lắp đặt tại thư viện bốn máy vi tính để cho học sinh trong giờ chơi xuống tra cứu những thông tin các em cần tìm trên Google để nắm bắt thêm".

so hoa tai mot so truong hoc o lam Dong con nhieu kho khan can tiep tuc thao go hinh anh 2
Giờ tin học của học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Các trường học khác ở phường Tiến Thành cũng đã ứng dụng công nghệ số từ khâu quản lý học sinh, giao bài tập, soạn giáo án đến tổ chức dạy học trên lớp. Đặc biệt, việc sử dụng máy chiếu và các thiết bị điện tử trong mỗi tiết học giúp bài giảng trở nên trực quan, sinh động, tăng khả năng tiếp thu và ghi nhớ của học sinh.

Tiếp tục gỡ khó 

Ông Phạm Thái Hùng, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, trước đây các dữ liệu của trường chủ yếu lưu trữ bằng giấy tờ thì nay tất cả được số hóa và lưu trên hệ thống của VNPT.

Nhà trường cũng mong muốn chuyển hình thức thi trắc nghiệm trên giấy sang làm trên máy tính hoặc điện thoại (nếu đủ điều kiện).

“Nhà trường cũng đang nghiên cứu có phần mềm nào hiệu quả, rẻ và bảo mật và tính toán xem nếu có điều kiện thì quản lý việc học sinh mang điện thoại lên trường để làm bài như thế nào. Nhưng đó mới là định hướng, mong muốn trong tương lai trong vài năm tới. Vì hoàn cảnh học sinh ở đây cũng còn nhiều khó khăn, không phải gia đình nào cũng có điện thoại thông minh để con em có thể dùng cho việc học. Nhưng khi đủ điều kiện cho các em làm bài trên máy tính hoặc điện thoại sẽ giảm tải được nhiều công đoạn chuyên môn" - ông Hùng nói. 

so hoa tai mot so truong hoc o lam Dong con nhieu kho khan can tiep tuc thao go hinh anh 3
Ông Phạm Thái Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu mong muốn phần thi trắc nghiệm cũng sẽ được số hoá

Các trường học ở Tiến Thành mong muốn, để công tác chuyển đổi số thực chất và hiệu quả hơn, ngành chức năng cần tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, khả năng sử dụng phầm mềm cho giáo viên. Đồng thời có giải pháp hỗ trợ đối với các phần mềm có phát sinh phí.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về dân cư sớm hoàn chỉnh, chính xác để các trường hoàn thiện học bạ số. Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại phường Tiến Thành sau sáp nhập vẫn còn sai lệch so với thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng học bạ số của học sinh trên địa bàn.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: số hoá lâm đồng tiến thành học sinh giáo viên công nghệ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy tìm chủ sở hữu máy bơm dưới kênh để hút cát trái phép ở Lâm Đồng
Truy tìm chủ sở hữu máy bơm dưới kênh để hút cát trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 27/5, Công an xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục truy tìm chủ sở hữu máy bơm hút cát giấu dưới lòng kênh Biển Lạc - Hàm Tân để điều tra hành vi khai thác cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện máy bơm, ống hút dài 30m cùng nhiều dấu vết cho thấy hoạt động vừa diễn ra.

Truy tìm chủ sở hữu máy bơm dưới kênh để hút cát trái phép ở Lâm Đồng

Truy tìm chủ sở hữu máy bơm dưới kênh để hút cát trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 27/5, Công an xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục truy tìm chủ sở hữu máy bơm hút cát giấu dưới lòng kênh Biển Lạc - Hàm Tân để điều tra hành vi khai thác cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện máy bơm, ống hút dài 30m cùng nhiều dấu vết cho thấy hoạt động vừa diễn ra.

Giải thể một nhà trẻ tư thục sau vụ bé trai tử vong nghi bị nghẹn thức ăn
Giải thể một nhà trẻ tư thục sau vụ bé trai tử vong nghi bị nghẹn thức ăn

VOV.VN - Liên quan vụ bé trai tử vong sau khi nghi bị nghẹn thức ăn tại một nhóm trẻ tư thục ở xã Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo địa phương này vừa ban hành quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh – nơi xảy ra vụ việc.

Giải thể một nhà trẻ tư thục sau vụ bé trai tử vong nghi bị nghẹn thức ăn

Giải thể một nhà trẻ tư thục sau vụ bé trai tử vong nghi bị nghẹn thức ăn

VOV.VN - Liên quan vụ bé trai tử vong sau khi nghi bị nghẹn thức ăn tại một nhóm trẻ tư thục ở xã Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo địa phương này vừa ban hành quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh – nơi xảy ra vụ việc.

Làm rõ vụ nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà ở Lâm Đồng
Làm rõ vụ nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà ở Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ án nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà tại nhà ông N.Q.T. (SN 1980) ở thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành (khu vực huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ).

Làm rõ vụ nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà ở Lâm Đồng

Làm rõ vụ nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà ở Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ án nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà tại nhà ông N.Q.T. (SN 1980) ở thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành (khu vực huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục