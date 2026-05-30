Số hoá tại một số trường học ở Lâm Đồng còn nhiều khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ

Đưa công nghệ vào lớp học

Tại các trường học ở phường Tiến Thành (khu vực TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ), những khó khăn trong số hóa đang được tháo gỡ để mang lại hiệu quả thực chất hơn.

Năm học 2025 - 2026, phường Tiến Thành có 9 cơ sở giáo dục công lập, với hơn 5.000 học sinh/140 lớp. Thực hiện số hóa, 100% trường tiểu học, THCS có phòng tin học được trang bị máy vi tính, máy chiếu, hệ thống loa, có màn hình ti vi để phục vụ công tác giảng dạy. Phòng thư viện được trang bị máy tính để tra cứu các đầu sách được thuận lợi hơn.

Cùng với đó, các thầy cô giáo đã ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài giảng, xây dựng giáo án điện tử giàu tính tương tác giúp cho học sinh hứng thú hơn.

Học sinh trường Tiểu học Đức Long

Thay vì bảng đen phấn trắng, giờ lên lớp của cô Doãn Kim Trúc, giáo viên trường Tiểu học Đức Long, phường Tiến Thành được số hóa bằng các phần mềm, hình ảnh, video sinh động.

Cô Trúc cho biết, áp dụng công nghệ, đưa hình ảnh minh hoạ sinh động vào bài giảng đã mang đến những giờ học luôn mới mẻ.

“Bản thân mình cũng vậy thôi, khi mình được học mà có hình ảnh, gọi là trực quan sinh động, cảm giác đỡ nhàm chán hơn. Một số học sinh chưa quen với môi trường tiểu học, thì hoạt động đó làm cho bé dễ làm quen hơn" - cô Trúc nói.

Trường Tiểu học Đức Long, phường Tiến Thành có hai điểm trường, nhờ có nền tảng số nên các hoạt động quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng thuận tiện hơn thông qua các nhóm trên mạng xã hội.

Ông Võ Thanh Long, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Long, phường Tiến Thành cho biết: "Nhà trường đã sử dụng các phần mềm ứng dụng trong hoạt động như: phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm thu tiền từ phụ huynh và phụ huynh đã thực hiện đóng tiền qua phần mềm này. Nhà trường đã tăng cường thêm lắp đặt tại thư viện bốn máy vi tính để cho học sinh trong giờ chơi xuống tra cứu những thông tin các em cần tìm trên Google để nắm bắt thêm".

Giờ tin học của học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Các trường học khác ở phường Tiến Thành cũng đã ứng dụng công nghệ số từ khâu quản lý học sinh, giao bài tập, soạn giáo án đến tổ chức dạy học trên lớp. Đặc biệt, việc sử dụng máy chiếu và các thiết bị điện tử trong mỗi tiết học giúp bài giảng trở nên trực quan, sinh động, tăng khả năng tiếp thu và ghi nhớ của học sinh.

Tiếp tục gỡ khó

Ông Phạm Thái Hùng, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, trước đây các dữ liệu của trường chủ yếu lưu trữ bằng giấy tờ thì nay tất cả được số hóa và lưu trên hệ thống của VNPT.

Nhà trường cũng mong muốn chuyển hình thức thi trắc nghiệm trên giấy sang làm trên máy tính hoặc điện thoại (nếu đủ điều kiện).

“Nhà trường cũng đang nghiên cứu có phần mềm nào hiệu quả, rẻ và bảo mật và tính toán xem nếu có điều kiện thì quản lý việc học sinh mang điện thoại lên trường để làm bài như thế nào. Nhưng đó mới là định hướng, mong muốn trong tương lai trong vài năm tới. Vì hoàn cảnh học sinh ở đây cũng còn nhiều khó khăn, không phải gia đình nào cũng có điện thoại thông minh để con em có thể dùng cho việc học. Nhưng khi đủ điều kiện cho các em làm bài trên máy tính hoặc điện thoại sẽ giảm tải được nhiều công đoạn chuyên môn" - ông Hùng nói.

Ông Phạm Thái Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu mong muốn phần thi trắc nghiệm cũng sẽ được số hoá

Các trường học ở Tiến Thành mong muốn, để công tác chuyển đổi số thực chất và hiệu quả hơn, ngành chức năng cần tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, khả năng sử dụng phầm mềm cho giáo viên. Đồng thời có giải pháp hỗ trợ đối với các phần mềm có phát sinh phí.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về dân cư sớm hoàn chỉnh, chính xác để các trường hoàn thiện học bạ số. Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại phường Tiến Thành sau sáp nhập vẫn còn sai lệch so với thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng học bạ số của học sinh trên địa bàn.