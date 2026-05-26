Cải chính

Làm rõ vụ nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà ở Lâm Đồng

Thứ Ba, 12:08, 26/05/2026
VOV.VN - Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ án nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà tại nhà ông N.Q.T. (SN 1980) ở thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành (khu vực huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo thông tin trình báo, sáng 25/5, ông T. thức dậy nấu nước để pha trà. Do trong nhà hết trà nên ông điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Trước khi ông rời đi, ấm nước vẫn đang đun trên bếp.

Khoảng 10 phút sau, khi quay về nhà, ông T. mang trà xuống bếp để pha thì phát hiện nước trong ấm có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, nước bị đục, xuất hiện nhiều bọt và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc nên ông nghi có người đã đổ độc chất vào ấm nước. Ngay sau đó, ông T. đến Công an xã Nam Thành trình báo vụ việc.

Căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: B.H

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera xung quanh để phục vụ điều tra. Cùng với đó, lực lượng công an cũng làm việc với bà L. là vợ ông T. để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Vay 100 triệu đồng phải trả lãi 6 triệu/ngày

VOV.VN - Các đối tượng cho vay nặng lãi thường lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân để tổ chức cho vay trả góp theo ngày với mức lãi suất rất cao, vượt xa quy định của pháp luật.

Trao giải tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

VOV.VN - Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất - năm 2026 đã nhận gần 400 tác phẩm dự giải. Kết quả, Ban tổ chức đã quyết định chọn 120 tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho 4 thể loại báo chí.

Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai

VOV.VN - Thông qua mạng xã hội đối tượng đã quen biết cháu N, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

