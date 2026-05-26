Làm rõ vụ nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà ở Lâm Đồng

Theo thông tin trình báo, sáng 25/5, ông T. thức dậy nấu nước để pha trà. Do trong nhà hết trà nên ông điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Trước khi ông rời đi, ấm nước vẫn đang đun trên bếp.

Khoảng 10 phút sau, khi quay về nhà, ông T. mang trà xuống bếp để pha thì phát hiện nước trong ấm có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, nước bị đục, xuất hiện nhiều bọt và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc nên ông nghi có người đã đổ độc chất vào ấm nước. Ngay sau đó, ông T. đến Công an xã Nam Thành trình báo vụ việc.

Căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: B.H

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera xung quanh để phục vụ điều tra. Cùng với đó, lực lượng công an cũng làm việc với bà L. là vợ ông T. để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.