Sơn La có Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT mới thay ông Phạm Văn Thủy

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La.

Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa được cử làm Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La 2019 thay ông Phạm Văn Thủy.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi THPT quốc gia của tỉnh năm 2018.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Sơn La có 10.608 thí sinh tham gia dự thi, các thí sinh sẽ thi ở 33 phòng thi, với 453 phòng thi.

Trước bức xúc của dư luận về việc ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tiếp tục được bố trí làm Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh này năm 2019 như VOV đã phản ánh, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định thay thế người khác đảm nhiệm công việc này.

Cụ thể, theo đề nghị tại Tờ trình số 448 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, ngày 4/6/2019, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký ban hành Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La “Cử ông Lê Hồng Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La thay Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh” – Quyết định ghi rõ.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

Cũng tại Quyêt định này, UBND tỉnh Sơn La đã bổ sung ông Tô Hoàng -Trưởng Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La.

Trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, ông Phạm Văn Thủy là Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh này vã đã để xảy ra các sai phạm nghiêm trọng. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra giai đoạn I, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ./.