Sơn La: Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Mường La

Tối 15/6, huyện Mường La (Sơn La) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/6/1949 - 15/6/2019) và 40 năm chuyển trung tâm huyện về xã Ít Ong, nay là thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.

Huyện Mường La – nơi có nhà máy thủy điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á được hình thành từ thế kỷ thứ 12. Châu lỵ Mường La đặt ở xã Chiềng An (nay là phường Chiềng An, thành phố Sơn La).

Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân các dân tộc Mường La với truyền thống yêu nước, đoàn kết, đã liên tiếp nổi dậy chống thực dân và phong kiến tay sai. Ngày 15/6/1949, Đảng bộ huyện Mường La ra đời để lãnh đạo phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân các dân tộc ở Mường La. Tháng 3/1979, trung tâm huyện Mường La được chuyển từ xã Chiềng An (nay là Phường Chiềng An, TP Sơn La) về xã Ít Ong (nay là Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La).

Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển, với 20 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Mường La đến nay đã có hơn 6.200 đảng viên; tất cả các bản, tiểu khu, các cơ quan, đơn vị đều đã có tổ chức Đảng, không còn tình trạng trắng đảng viên, trắng chi bộ. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn: nổi bật là thực hiện thành công cuộc đại di dân tái định cư thủy điện Sơn La, với trên 3.500 hộ, trên 16 nghìn nhân khẩu để nhượng mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La; kết thúc năm 2018, đã lãnh đạo vượt mức trước 2 năm các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra; tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích cây ăn quả trên 5.200 hecta, sản lượng quả tươi đạt trên 20 ngàn tấn. Niên vụ 2018 đã xuất khẩu được trên 1.000 tấn xoài, nhãn; niên vụ 2019, trong 5 tháng đầu năm đã xuất khẩu được hơn 1.000 tấn xoài ra thị trường nước ngoài và tiêu thụ trên 3.000 tấn ở thị trường trong nước…Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 35,86%.



Phát huy các kết quả đã đạt được trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường La quyết tâm đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trước mắt là nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2019, bởi đây là năm phải tập trung cao trong chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, năm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.



Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Mường La đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi "Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng bộ huyện Mường La".

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và 40 năm chuyển trung tâm về xã Ít Ong, huyện Mường La đã tổ chức trưng bày các sản phẩm địa phương, với các mặt hàng phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc./.