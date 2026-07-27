Sơn La xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Sau khi tổ chức rà soát, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 5 hộ gia đình, gồm 3 hộ xây mới và 2 hộ sửa chữa ở các xã Bó Sinh, Song Khủa, Đoàn Kết và Chiềng Hoa. Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Đến nay, các địa phương đã tổ chức ra quân, huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng và tham gia thi công.

Ra quân xây nhà cho 2 hộ dân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bó Sinh, Sơn La

Theo ông Đinh Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Bó Sinh, quá trình triển khai thực hiên, chương trình đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Các lực lượng chung tay chăm lo nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

"Để đẩy nhanh tiến độ thi công, địa phương đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và huy động các lực lượng như thanh niên, Hội phụ nữ và lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương tham gia với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ ngày công lao động giúp các hộ gia đình. Đồng thời, phát động nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quyên góp, ủng hộ tiền và hiện vật, giúp các gia đình giảm bớt khó khăn trong quá trình xây dựng. Đến thời điểm hiện tại thì các công trình đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo khối lượng; dự kiến sẽ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay", ông Đinh Văn Kiên cho biết.