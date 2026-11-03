Sơn Thủy được phân bổ hơn 42,6 tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 3/10/2026 của UBND xã Sơn Thủy, địa phương đã được cấp có thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030 với tổng kinh phí 42.603,44 triệu đồng.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy được phân bổ 214 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 555,44 triệu đồng.

Năm 2026, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa) được phân bổ hơn 42,6 tỷ đồng vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kinh phí được phân bổ là 41.834 triệu đồng.

Sau khi được phân bổ nguồn vốn, UBND xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình năm 2026 theo hướng dẫn, quy định.

Trong lĩnh vực công thương, địa phương tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển; triển khai kết nối cung - cầu, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và các đặc sản địa phương.

Địa phương cũng phối hợp khảo sát sản xuất, tiếp cận tín dụng chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, trang trại, gia trại và hợp tác xã sản xuất hàng hóa.

Trong những tháng cuối năm, xã tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ để triển khai các công trình xây dựng mới, nhất là những dự án đã được phê duyệt từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.