Sửa Luật Đất đai: Làm sao để đất đai trở thành động lực phát triển?

VOV.VN - Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội khóa XVI thảo luận với nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất đai, khơi thông nguồn lực phát triển và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.
VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thu hút nhiều ý kiến tại Quốc hội về công chứng giao dịch, số hóa dữ liệu, định giá đất và bồi thường. Bốn đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định để bảo vệ quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn lực đất đai.
VOV.VN - Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
VOV.VN - Chiều nay (1/10), tại phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo luật được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn trong tư duy quản lý, phân cấp phân quyền và bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.