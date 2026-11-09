Sửa Luật Đất đai: Làm sao để đất đai trở thành động lực phát triển?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Chiều nay (1/10), tại phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo luật được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn trong tư duy quản lý, phân cấp phân quyền và bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.