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Sửa Luật Đất đai: Làm sao để đất đai trở thành động lực phát triển?
Thứ Hai, 09:42, 09/11/2026

Sửa Luật Đất đai: Làm sao để đất đai trở thành động lực phát triển?

VOV.VN - Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội khóa XVI thảo luận với nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất đai, khơi thông nguồn lực phát triển và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

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PV/VOV1
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