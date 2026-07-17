Sức khỏe nhiều nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc ổn định, được chuyển viện

Theo BSCKII Nguyễn Anh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, khoảng 0h37 ngày 17/7, sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã khẩn trương kích hoạt phương án cấp cứu, huy động đội cấp cứu lưu động cùng kíp trực tại chỗ nhanh chóng đến hiện trường. Đồng thời, một xe cấp cứu của bệnh viện phối hợp với đội cấp cứu 115 triển khai công tác cứu nạn, sơ cứu các nạn nhân.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín - nơi điều trị cho một số nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

"Qua xác định ban đầu tại hiện trường, có 4 nạn nhân đã tử vong và được đưa về nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Ngoài ra, bệnh viện đã tiếp nhận 14 nạn nhân bị thương vào cấp cứu, điều trị", bác sĩ Tiến thông tin.

Ngay sau đó, kíp trực đã huy động toàn bộ nhân lực xuống khám, chuẩn phân loại, điều trị. Trong sơ bộ ban đầu có hai bệnh nhân nặng gồm bệnh nhân P.C.T (18 tuổi, Bắc Ninh) bị đa chấn thương nặng, gồm: gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín. Bệnh nhân thứ hai là người bệnh D.D.M (54 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái. Hai bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh việt Việt Đức tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Tiến, 12 bệnh nhân còn lại được các y, bác sĩ khẩn trương thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang và theo dõi sát diễn biến. Đa số các trường hợp bị chấn thương phần mềm và chấn thương vùng ngực.

Bà T.T.T. 53 tuổi, bệnh nhân còn lại duy nhất đang điều trị tại BV Đa khoa Thường Tín

Bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết để tập trung cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Đến sáng 17/7, sức khỏe một số bệnh nhân đã ổn định. Theo nguyện vọng của người bệnh và gia đình, 11 bệnh nhân đã được làm thủ tục chuyển về cơ sở y tế tại Thái Nguyên hoặc chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Tính đến 14h ngày 17/7, chỉ còn 1 bệnh nhân là bà T.T.T. (53 tuổi, ở Thái Nguyên) đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Bệnh nhân không thể trò chuyện vì sau vụ tai nạn, bà bị tổn thương vùng mặt, đụng dập đùi phải.

Theo bác sĩ điều trị, chồng bà T. cũng đi cùng bà trên một chuyến xe và nhập viện trong tình trạng gãy hở xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái. Hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.