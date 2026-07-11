Sức trẻ góp phần đổi thay diện mạo vùng biên Đắk Lắk

Buổi chiều muộn, con đường bê tông ở thôn Lầu Nàng, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk rộn ràng tiếng người đi bộ tập thể dục. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn năng lượng mặt trời bắt đầu sáng lên. Bà Vi Thị Phương, người dân thôn Lầu Nàng phấn khởi chia sẻ: sự đổi thay này mới diễn ra hơn nửa tháng nay, từ khi có công trình đường điện do thanh niên tình nguyện lắp đặt trên trục đường chính của thôn. Công trình hoàn thành, con đường vốn tối và vắng mỗi khi chiều xuống đã trở thành nơi người dân gặp gỡ, tập thể dục.

“Mừng lắm, cả làng ai cũng mừng, bởi vì có điện thắp sáng ngoài đường cho các cô đi cho dễ, cảm thấy sáng hơn và đẹp hơn. Cả làng cùng chung tay về gìn giữ để cho con đường ngày càng đẹp lên”, bà Vi Thị Phương cho biết.

Đoàn viên thanh niên góp sức thực hiện công trình Thắp sáng đường quê tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk

Tuyến đường điện này là một trong nhiều công trình thanh niên được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 do nhóm sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện tại hai xã Ia Lốp và Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk.

Những hoạt động như sửa chữa nhà cho hộ bị ảnh hưởng bởi giông lốc, dựng góc học tập cho học sinh nghèo, xây sân bóng chuyền hay tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà, đều hướng vào những nhu cầu cụ thể của người dân vùng biên, thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe.

Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ sửa nhà cho người dân.

Theo ông Ngân Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ia Lốp, các công trình đều được người dân cùng tham gia gìn giữ, sử dụng ngay sau khi hoàn thành, giúp giá trị của hoạt động tình nguyện được kéo dài sau chiến dịch.

“Các bạn đoàn viên, thanh niên nhiệt tình giúp đỡ bà con nhân dân thực hiện các chương trình, phần việc thiết thực, mang lại lợi ích cho bà con nhân dân và địa phương. Các công trình như Thắp sáng đường quê được bà con ghi nhận và đánh giá cao, còn công trình sân bóng chuyền thì mang lại tinh thần thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên và bà con”, ông Ngân Văn Thành khẳng định.

Những phần quà đồng hành cùng học sinh khó khăn.

Không chỉ để lại những công trình hữu hình, đối với các bạn trẻ, chương trình tình nguyện còn mang đến những trải nghiệm đầy ý nghĩa ở vùng biên giới Đắk Lắk. Với nhiều sinh viên, đây cũng là lần đầu đặt chân tới vùng biên giới, trực tiếp gặp gỡ cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân.

Sinh viên Nguyễn Phú Quý, trường đại học Nam Cần Thơ chia sẻ, những trải nghiệm ấy khiến chuyến đi không chỉ là một hoạt động tình nguyện, mà còn là bài học thực tế về trách nhiệm của tuổi trẻ: “Khi em làm công việc đó thì em thấy rất là hào hứng và rất vui. Đối với em là một người trẻ thì em có năng lượng, có sự nhiệt huyết và sáng tạo thì em sẽ chung tay với các bạn sinh viên để giúp đỡ mọi người”.

Chương trình tình nguyện mang đến những trải nghiệm đầy ý nghĩa đối với các bạn trẻ ở vùng biên giới Đắk Lắk

Mỗi công trình chỉ là một phần việc nhỏ, nhưng khi xuất phát từ nhu cầu của người dân và được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, những đóng góp ấy đang tạo nên sự đổi thay cho các buôn làng vùng biên Đắk Lắk.