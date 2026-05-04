Cảnh báo mất an toàn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc sau nhiều vụ tai nạn

Thứ Hai, 12:13, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Vi Ô Lắc, tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đèo Vi Ô Lắc là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Quảng Ngãi với khu vực Tây Nguyên, có địa hình phức tạp với nhiều đoạn dốc dài, cua tay áo liên tục, lòng đường hẹp. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu, lại thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc, nhất là vào ban đêm và rạng sáng khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện qua lại khu vực này bị hạn chế đáng kể.

Xe ô tô tải biển kiểm soát 47H-010.39 lưu thông theo hướng Tây – Đông, gặp nạn khi đang xuống đèo Vi Ô Lắc.

Mới đây, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/5/2026, tại Km58+800 trên Quốc lộ 24, đoạn qua thôn Làng Trui, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm này, ông Võ Trần Anh Minh (49 tuổi), trú tổ 10, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 47H-010.39 chở theo 2 người, lưu thông theo hướng Tây – Đông khi đang xuống đèo, xe tải bất ngờ tông vào vách đất bên phải theo chiều di chuyển rồi lật nghiêng. Hậu quả, ông Võ Trần Anh Minh và ông Lê Đình Thọ tử vong tại chỗ; ông Nguyễn Hồng Nam bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Xe ô tô tải bị hư hỏng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương tại đèo Vi Ô Lắc

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Ba Vì tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên yếu tố địa hình nguy hiểm và tầm nhìn hạn chế được nhận định là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn.

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2026, trên đèo Vi Ô Lắc cũng xảy ra vụ lật xe tải chở dưa rơi xuống vực sâu khoảng 200 mét khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sương mù dày đặc.

Theo Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, đèo Vi Ô Lắc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như sương mù dày, làm giảm tầm nhìn, mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, các khúc cua gấp dễ gây mất lái. Một số đoạn còn thiếu hệ thống hộ lan, làm gia tăng hậu quả nếu phương tiện mất kiểm soát. Bên cạnh đó, vào ban đêm, mật độ phương tiện thấp cũng dễ khiến tài xế chủ quan, chạy quá tốc độ.

Đèo Vi Ô Lắc là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Quảng Ngãi với khu vực Tây Nguyên.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông qua các tuyến đèo dốc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và tài xế cần tuân thủ nghiêm các quy tắc như giảm tốc độ, đi đúng làn đường; sử dụng đèn chiếu gần và đèn sương mù khi thời tiết xấu; chủ động về số thấp để tận dụng phanh động cơ, không rà phanh liên tục; không vượt xe tại các đoạn cua, khuất tầm nhìn; giữ khoảng cách an toàn; không sử dụng điện thoại khi lái xe và kiểm tra kỹ phương tiện trước khi xuống đèo.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị cần sớm rà soát, bổ sung hệ thống biển cảnh báo, hộ lan tại những vị trí nguy hiểm nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn.

Một số hình ảnh: 

Khu vực đèo Vi Ô Lắc.
Các phương tiện lưu thông qua đèo.
Sự cố xảy ra khi một xe vượt xe khác cùng chiều ngay khúc cua, bánh xe bị lún xuống
Đèo Vi Ô Lắc thường xuyên có sương mù khi thời tiết có mưa.
Cảnh báo mất an toàn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc sau nhiều vụ tai nạn.
Các khúc cua gấp dễ gây mất lái.
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV miền Trung mất an toàn giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi
Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Xuyên lễ xây dựng trường nơi biên giới Quảng Ngãi

VOV.VN - Giữa những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi, nhịp độ thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt vang lên giữa núi rừng, tạo nên không khí lao động rộn ràng.

Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

