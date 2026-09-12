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Tai nạn giữa ô tô tải và xe đạp khiến một người tử vong ở Đồng Tháp

Thứ Bảy, 14:33, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác minh, làm rõ một vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 8 giờ ngày 12/9, tại giao lộ đường Trần Nguyên Hãn và Quốc lộ 50, thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát 63C-171.96, do tài xế Nguyễn Vũ Phong, sinh năm 1986, ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, điều khiển và một xe đạp.

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Nơi xảy ra tai nạn giao thông khiến người đi xe đạp tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn khiến người đi xe đạp ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Nuôi, sinh năm 1971, ngụ khu phố Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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