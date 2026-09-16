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Tai nạn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến 4 người bị thương

Thứ Tư, 10:20, 16/09/2026
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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, làm 4 người bị thương.

Theo Công an xã Mỹ Lợi, vào khoảng 5h sáng 16/9, tại đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, khu vực cầu vượt ngang sông Cổ Cò, ô tô biển kiểm soát 51B-011.72, chở 6 người, đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 29H-728.53 do tài xế Nguyễn Khắc Hoàng (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

tai nan tren cao toc trung luong - my thuan khien 4 nguoi bi thuong hinh anh 1
Đầu xe biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Đơn vị quản lý cao tốc

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 2 phương tiện có liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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