Tai nạn trên quốc lộ 62, nam thanh niên tử vong

Thứ Hai, 14:01, 30/03/2026
VOV.VN - Sáng 30/3, Công an xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 62.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40' cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 62U1-014…, lưu thông theo hướng từ Tân An đi Mộc Hóa (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ) va chạm xe đầu kéo số 62C-183.99 kéo theo rơ moóc 62R-01175 chạy cùng chiều. Tai nạn khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

tai nan tren quoc lo 62, nam thanh nien tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: H.D)

Sau đó, tài xế xe đầu kéo đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng truy tìm, chặn lại để phục vụ công tác điều tra.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3, Công an tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp điều tra. Nạn nhân được xác định là P.M.K, 26 tuổi, ngụ phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũ).

Trước đó, ngày 26/3, trên tuyến quốc lộ 62, đoạn km39 cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong sau va chạm với xe tải.

tai nan tren quoc lo 62, nam thanh nien tu vong hinh anh 2
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn  (Ảnh: H.D)

Việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trên quốc lộ 62 khiến người dân lo ngại, nhiều ý kiến đã được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri, đề xuất sớm mở rộng tuyến đường. Dù dự án nâng cấp, mở rộng tuyến này đã được phê duyệt triển khai vào quý III/2026, nhưng tình hình tai nạn hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tâm lý bất an cho người tham gia giao thông.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tag: Tây Ninh tai nạn giao thông quốc lộ 62 QL62
Nắng nóng gay gắt bao trùm Tây Ninh, cảnh báo nhiều rủi ro
VOV.VN - Nắng nóng diện rộng đang gia tăng tại Tây Ninh, nhiệt độ nhiều khu vực có thể lên tới 37 độ C. Thời tiết khô nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đời sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và các vấn đề sức khỏe.

Giăng bẫy trúng thưởng hội chợ ở Tây Ninh, 21 người bị khởi tố

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 21 bị can trong đường dây lừa đảo bằng hình thức bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ Hương Trầm. Nhóm đối tượng dàn dựng kết quả, dụ người chơi “tích điểm” để chiếm đoạt tiền. Vụ việc cho thấy thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại cho nhiều người dân.

Va chạm giữa xe máy với 2 ô tô, một người đàn ông tử vong tại chỗ ở Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 11/3, UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận ông Phạm Minh Tân (48 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh nhiệm kỳ 2026-2031, đã tử vong do tai nạn giao thông sau khi tham gia tiếp xúc cử tri.

Cứu du khách gãy xương đòn khi leo núi tuyến Cột Điện ở Tây Ninh

VOV.VN - Ngày 9/3, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết lực lượng cứu nạn – cứu hộ của đơn vị vừa kịp thời tiếp cận, hỗ trợ một du khách gặp tai nạn khi leo núi qua tuyến Cột Điện.

