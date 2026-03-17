Triệt phá nhóm cướp manh động, gây án liên tiếp ở Tây Ninh

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Trần Đại Nghiệp, Huỳnh Ngô Anh Tài (cùng sinh năm 2008), Đoàn Nhật Duy (SN 2005) và Lưu Tuấn Linh (SN 2006, cùng quê Cà Mau) về tội “cướp tài sản”. Ngoài ra, 2 đối tượng khác bị khởi tố về hành vi “che giấu tội phạm” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, trong đêm 4/3, lực lượng công an liên tiếp nhận tin báo về 3 vụ cướp xảy ra tại các địa bàn Bình Minh, Phước Chỉ và Dương Minh Châu (Tây Ninh cũ). Các đối tượng sử dụng dao khống chế, đe dọa nạn nhân để cướp tài sản.

Điển hình, tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng, hai thiếu niên 14 tuổi đang ngồi hóng mát thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, kề dao cướp tiền và 2 điện thoại. Tại phường Bình Minh, một phụ nữ bị nhóm này dùng hung khí đe dọa, tấn công buộc phải bỏ xe nhảy xuống ruộng để thoát thân, sau đó bị cướp tài sản. Một vụ khác xảy ra tại xã Phước Chỉ, hai vợ chồng bị nhóm này vây lại, dùng dao khống chế và cướp giỏ xách. Các nạn nhân cho biết nhóm đối tượng bịt mặt, mặc áo khoác và liên tục đe dọa nạn nhân. Do hình ảnh camera mờ, việc nhận diện gặp nhiều khó khăn, buộc công an phải lập chuyên án truy xét.

Công an bắt giữ nhóm đối tượng.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng gây án cùng 2 người liên quan tại tỉnh Cà Mau. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau lên kế hoạch cướp tài sản. Nhóm này nhắm vào phụ nữ đi đường vắng vào ban đêm, phân công cụ thể người cầm dao đe dọa, người chặn đầu và đuôi xe vây con mồi.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn trộm biển số xe của người dân để gắn vào phương tiện gây án. Sau khi thực hiện 3 vụ cướp trong đêm 4/3, cả nhóm quay về Cà Mau, tiêu thụ tài sản và chia nhau tiền.

Việc nhóm cướp liên tiếp gây án với thủ đoạn manh động đã khiến người dân địa phương, đặc biệt khu vực gần núi Bà Đen, Tây Ninh rất lo lắng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng triệt phá, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.