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Tài xế không có bằng lái, phi xe ô tô "như tên bay" qua mặt CSGT

Thứ Bảy, 06:00, 18/07/2026
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VOV.VN - Một nam tài xế không có Giấy phép lái xe đã điều khiển ô tô chạy với tốc độ gần gấp đôi quy định, sau đó tăng ga bỏ chạy khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Với hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, người này bị xử phạt tổng cộng 51 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ngày 15/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT161 thuộc xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện một xe ô tô tải pickup mang biển kiểm soát 24A-4xB.Xb lưu thông với tốc độ 91 km/h tại đoạn đường chỉ cho phép tối đa 50 km/h.

tai xe khong co bang lai, phi xe o to nhu ten bay qua mat csgt hinh anh 1
Hình ảnh tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, nhấn ga "phi như tên bay" nhằm bỏ chạy.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như những người đang tham gia giao thông trên tuyến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh người điều khiển phương tiện là V.X.B (SN 2005, trú tại tỉnh Lào Cai). Làm việc với cơ quan Công an, V.X.B đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người này không có Giấy phép lái xe.

tai xe khong co bang lai, phi xe o to nhu ten bay qua mat csgt hinh anh 2
Tài xế vi phạm làm việc với cơ quan chức năng

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với ba hành vi vi phạm gồm: chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT; điều khiển ô tô khi không có Giấy phép lái xe.

Với các lỗi trên, V.X.B bị xử phạt tổng số tiền 51 triệu đồng. Đồng thời, phương tiện vi phạm bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

tai xe khong co bang lai, phi xe o to nhu ten bay qua mat csgt hinh anh 3
Phương tiện vi phạm

Theo lực lượng chức năng, hành vi chạy quá tốc độ vốn đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, mỗi người khi tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không vì sự chủ quan hay coi thường quy định mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Văn Ngân/VOV.VN
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