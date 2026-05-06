  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tài xế và chủ xe bị phạt trên 100 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi

Thứ Tư, 14:25, 06/05/2026
VOV.VN - Xe tải chở quá tải trọng trên cao tốc, tài xế không có giấy phép lái xe nên tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng trên 100 triệu đồng.

Ngày 6/5, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã phát hiện và lập biên bản xe tải vi phạm tải trọng khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

tai xe va chu xe bi phat tren 100 trieu dong vi vi pham nhieu loi hinh anh 1
Phương tiện chở quá tải

Trong quá trình tuần tra, tổ Cảnh sát Giao thông đã dừng kiểm tra đối với xe ô tô tải biển số 78H-027.xx tại nút giao Quốc lộ 28, thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ).

Qua kiểm tra xác định xe tải chở hàng vượt trọng tải cho phép (trên 30% đến 50%); tài xế N.V.M.N (42 tuổi, ngụ tỉnh Khánh không có giấy phép lái xe. Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản đối với tài xế về 2 lỗi vi phạm trên. Căn cứ theo quy định hiện hành, tài xế sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Clip ghi lại vụ việc

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đã lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm lỗi nêu trên.

Theo quy định hiện hành, chủ xe sẽ bị xử phạt số tiền 80 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng.

Tổng số tiền mà tài xế và chủ phương tiện sẽ bị phạt là 103 triệu đồng.

Đoàn Sĩ/VOV -TP.HCM
VOV.VN - Tại Đặc khu Phú Quý, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành còn theo mô hình 3 cấp, gây vướng mắc, mâu thuẫn khi áp dụng thực tế mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã vẫn còn một số nhiệm vụ chưa thật sự rõ ràng và đầy đủ, dẫn đến tình trạng quá tải...

VOV.VN - Trong lúc đi làm, một người dân đã phát hiện con rồng Nam Mỹ ("tiểu khủng long") đang đi lạc ngoài đường nên mang đến nộp cho chính quyền địa phương.

VOV.VN - Chiều 5/5, UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn ghi nhận có 12 người bị chó nghi bị dại tấn công gây thương tích.

