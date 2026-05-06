Tài xế và chủ xe bị phạt trên 100 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi

Ngày 6/5, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã phát hiện và lập biên bản xe tải vi phạm tải trọng khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Phương tiện chở quá tải

Trong quá trình tuần tra, tổ Cảnh sát Giao thông đã dừng kiểm tra đối với xe ô tô tải biển số 78H-027.xx tại nút giao Quốc lộ 28, thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ).

Qua kiểm tra xác định xe tải chở hàng vượt trọng tải cho phép (trên 30% đến 50%); tài xế N.V.M.N (42 tuổi, ngụ tỉnh Khánh không có giấy phép lái xe. Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản đối với tài xế về 2 lỗi vi phạm trên. Căn cứ theo quy định hiện hành, tài xế sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Clip ghi lại vụ việc

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đã lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm lỗi nêu trên.

Theo quy định hiện hành, chủ xe sẽ bị xử phạt số tiền 80 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng.

Tổng số tiền mà tài xế và chủ phương tiện sẽ bị phạt là 103 triệu đồng.