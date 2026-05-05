Chó nghi bị dại tấn công 12 người ở Lâm Đồng

Thứ Ba, 15:32, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 5/5, UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn ghi nhận có 12 người bị chó nghi bị dại tấn công gây thương tích.

Theo lực lượng chức năng phường Phước Hội, ngày 4/5, các đơn vị liên quan đã tổ chức sơ cứu, xét nghiệm đối với những người nghi bị chó dại tấn công; bước đầu ghi nhận một con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn, làm bị thương 12 người.

Trước đó, vào trưa 3/5, con chó này xuất hiện tại khu vực cảng cá của địa phương, bất ngờ lao vào tấn công người dân, sau đó bỏ chạy và tiếp tục cắn thêm nhiều người khác.

Chó nghi bị dại đã bị tiêu diệt. Ảnh: Trọng Mẫu

Tối 4/5, con chó trên đã bị người dân và lực lượng chức năng khống chế, tiêu diệt; bước đầu xác định là chó hoang sống gần khu vực cảng cá.

Lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc. Ảnh: Trọng Mẫu

Để phòng ngừa bệnh dại, người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó, mèo; khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, đồng thời hạn chế tiếp xúc với chó, mèo hoang.

Khi không may bị vật nuôi cắn, người dân cần rửa vết thương liên tục trong khoảng 15 phút bằng xà phòng và nước sạch, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm vắc xin, huyết thanh phòng dại.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mũi Né sẵn sàng đón vận hội mới sau khi khởi công sân bay Phan Thiết
Mũi Né sẵn sàng đón vận hội mới sau khi khởi công sân bay Phan Thiết

VOV.VN - Mũi Né (Lâm Đồng) đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ khi hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng chính thức khởi công. Kết hợp cùng các siêu dự án đô thị hàng chục ngàn tỷ đồng, vùng đất này kỳ vọng sớm vươn mình thành tâm điểm du lịch mang tầm vóc quốc tế.

Cô giáo Chăm "giữ lửa" với nghề
Cô giáo Chăm “giữ lửa” với nghề

VOV.VN - Ngay khi bắt đầu gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Văn Thị Kim Nương, dân tộc Chăm ở Lâm Đồng luôn đau đáu: làm sao nâng cao chất lượng giáo dục học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em vươn lên. Cô là tấm gương nhà giáo người dân tộc Chăm tiêu biểu với ngọn lửa đam mê yêu nghề, mến trẻ.

Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ
Tài xế mệt mỏi trên cao tốc, CSGT trực tiếp cầm lái hỗ trợ

VOV.VN - Tài xế mệt mỏi dừng xe ven cao tốc, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp hỗ trợ điều khiển xe, đưa cả người và phương tiện di chuyển đến nút giao gần nhất để nghỉ ngơi.

