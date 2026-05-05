Chó nghi bị dại tấn công 12 người ở Lâm Đồng

Theo lực lượng chức năng phường Phước Hội, ngày 4/5, các đơn vị liên quan đã tổ chức sơ cứu, xét nghiệm đối với những người nghi bị chó dại tấn công; bước đầu ghi nhận một con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn, làm bị thương 12 người.

Trước đó, vào trưa 3/5, con chó này xuất hiện tại khu vực cảng cá của địa phương, bất ngờ lao vào tấn công người dân, sau đó bỏ chạy và tiếp tục cắn thêm nhiều người khác.

Chó nghi bị dại đã bị tiêu diệt. Ảnh: Trọng Mẫu

Tối 4/5, con chó trên đã bị người dân và lực lượng chức năng khống chế, tiêu diệt; bước đầu xác định là chó hoang sống gần khu vực cảng cá.

Lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc. Ảnh: Trọng Mẫu

Để phòng ngừa bệnh dại, người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó, mèo; khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, đồng thời hạn chế tiếp xúc với chó, mèo hoang.

Khi không may bị vật nuôi cắn, người dân cần rửa vết thương liên tục trong khoảng 15 phút bằng xà phòng và nước sạch, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm vắc xin, huyết thanh phòng dại.