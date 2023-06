Tạm dừng hoạt động 2 hãng taxi tăng giá gấp 10 lần tại cảng Tân Sơn Nhất

Từ 0h ngày 22/6, tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với 2 đơn vị là Công ty TNHH vận tải Saigon Taxi và Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist để xử lý các vi phạm liên quan.

Theo cảng Tân Sơn Nhất, hai hãng taxi này đã đã làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Cảng (ảnh minh họa: H.K)

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hai hãng taxi này đã đã làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Cảng. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị 2 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm chấp hành đúng quy định. Các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ tạo điều kiện để Cảng thực hiện nhiệm vụ này.

Trước đó, ngày 19/6, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Công an quận Tân Bình, TP.HCM) và lực lượng An ninh sân bay kiểm tra, xử lý các tài xế taxi vi phạm giá cước.

Taxi vi phạm (ảnh: TTGT)

Cơ quan chức năng đã kiểm tra xe taxi của hãng taxi Sài Gòn Tourist và phát hiện có một công tắc phụ nằm dưới cần số gắn liền với đồng hồ tính tiền. Khi tài xế tác động nhiều lần vào công tắc thì đồng hồ nhảy cước lên gấp 10 lần so với giá thực tế.

Ngoài ra, một xe taxi khác của Công ty TNHH vận tải Saigon Taxi cũng có một công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính tiền. Mỗi lần tài xế vào số hoặc trả số lập tức giá cước tăng lên 3.000 đồng. Hai trường hợp này bị Thanh tra xử phạt tổng cộng 11 triệu đồng và tước phù hiệu taxi hai tháng.

Cuộc họp chiều 21/6 (ảnh: C. Linh)

Trong ngày 20/6, Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn gửi Cảng vụ hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để xử lý vụ việc. Trong đó, yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam làm việc và đề xuất với Công an TP.HCM, đồn Công an Tân Sơn Nhất và Sở Giao thông vận tải tổ chức tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá, chèo kéo khách, xe dù hoạt động tại sân bay. Rà soát và bổ sung kế hoạch để tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được nhượng quyền khai thác tại cảng và có hình thức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rà soát các doanh nghiệp được nhượng quyền khai thác tại cảng, đặc biệt là các doanh nghiệp vi phạm, rà soát lại các quy định quy chế, xử lý doanh nghiệp, người điều khiển vi phạm theo quy định hoặc hợp đồng. Ngoài ra, cảng cũng cần rà soát, điều chỉnh lại các quy định, quy chế để tăng cường răn đe; bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý…./.