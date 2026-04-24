中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tân Sơn Nhất đón 130.000 khách/ngày trong cao điểm Lễ Giỗ Tổ và 30/4

Thứ Sáu, 14:27, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình 125.000 khách/ngày, cao điểm đạt 130.000 khách với khoảng 770 chuyến bay/ngày. Các phương án khai thác, an ninh và hỗ trợ hành khách được tăng cường.

Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt trung bình khoảng 125.000 lượt/ngày. Cao điểm rơi vào 3 ngày 24, 29/4 và 3/5, dự kiến khoảng 130.000 lượt/ngày.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong đợt phục vụ cao điểm (từ 24/4 đến 3/5), sân bay khai thác trung bình khoảng 750 chuyến bay/ngày, tăng 12% so với lịch bay hiện tại (khoảng 670 chuyến/ngày), chủ yếu là các chuyến bay quốc nội.

tan son nhat don 130.000 khach ngay trong cao diem le gio to va 30 4 hinh anh 1
Ngành hàng không khuyến khích hành khách check - in tự động và kiểm tra an ninh bằng sinh trắc học

Cao điểm là 3 ngày 24, 29/4 và 3/5 với khoảng 770 chuyến bay/ngày. Số hành khách phục vụ trung bình khoảng 125.000 lượt/ngày (tăng 14%); riêng các ngày cao điểm đạt khoảng 130.000 lượt/ngày.

Với dự báo trên, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác; cập nhật kịp thời thông tin chuyến bay đến và đi nhằm điều hòa, phân bổ nguồn lực trong các khung giờ cao điểm. Lực lượng đoàn thanh niên Cảng cũng ra quân hỗ trợ hành khách trong các khung giờ cao điểm.

Cảng đồng thời cập nhật hệ thống FIDS, hiển thị đầy đủ thông tin chuyến bay tại nhà ga T1 và T3; triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay.

Ngoài ra, Cảng phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ; phối hợp với Trung tâm Khí tượng Hàng không nâng cao hiệu quả quan trắc, dự báo, kịp thời thông tin diễn biến thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động bay.

tan son nhat don 130.000 khach ngay trong cao diem le gio to va 30 4 hinh anh 2
Hành khách cần đến sân bay sớm và chuẩn bị giấy tờ đầy đủ (ảnh: L.T)

Được biết, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5/2026.

Phía sân bay lưu ý hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đến sân bay sớm từ 2–3 tiếng, ưu tiên check-in online/kiosk, không mang vật cấm và tuân thủ hướng dẫn an ninh khi làm thủ tục. Hạn chế người đưa tiễn, ưu tiên phương tiện công cộng, theo dõi thông tin chuyến bay, nhận đúng hành lý và liên hệ ngay nhân viên khi có sự cố.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: Tân Sơn Nhất cao điểm 30/4 1/5 125000 lượt khách/ngày 750 chuyến bay/ngày tăng chuyến bay nội địa ùn tắc sân bay check-in tự động sinh trắc học hàng không kiểm soát an ninh cấp độ 1 hành khách đi sớm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sân bay Nội Bài siết an ninh cấp độ 1 trong cao điểm nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 nhằm bảo đảm an toàn khai thác trong giai đoạn cao điểm. Trong khi đó, ngành hàng không cũng đang chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trước nguy cơ thiếu hụt và biến động giá nhiên liệu bay.

Sân bay Long Thành vận hành, du lịch Đồng Nai không thể đi lối cũ

VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai xác định, việc tái cấu trúc không gian phát triển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là "mệnh lệnh" thay đổi tư duy làm du lịch của địa phương trong tương lai.

Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

VOV.VN - Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục