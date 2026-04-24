Tân Sơn Nhất đón 130.000 khách/ngày trong cao điểm Lễ Giỗ Tổ và 30/4

Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt trung bình khoảng 125.000 lượt/ngày. Cao điểm rơi vào 3 ngày 24, 29/4 và 3/5, dự kiến khoảng 130.000 lượt/ngày.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong đợt phục vụ cao điểm (từ 24/4 đến 3/5), sân bay khai thác trung bình khoảng 750 chuyến bay/ngày, tăng 12% so với lịch bay hiện tại (khoảng 670 chuyến/ngày), chủ yếu là các chuyến bay quốc nội.

Ngành hàng không khuyến khích hành khách check - in tự động và kiểm tra an ninh bằng sinh trắc học

Cao điểm là 3 ngày 24, 29/4 và 3/5 với khoảng 770 chuyến bay/ngày. Số hành khách phục vụ trung bình khoảng 125.000 lượt/ngày (tăng 14%); riêng các ngày cao điểm đạt khoảng 130.000 lượt/ngày.

Với dự báo trên, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác; cập nhật kịp thời thông tin chuyến bay đến và đi nhằm điều hòa, phân bổ nguồn lực trong các khung giờ cao điểm. Lực lượng đoàn thanh niên Cảng cũng ra quân hỗ trợ hành khách trong các khung giờ cao điểm.

Cảng đồng thời cập nhật hệ thống FIDS, hiển thị đầy đủ thông tin chuyến bay tại nhà ga T1 và T3; triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay.

Ngoài ra, Cảng phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ; phối hợp với Trung tâm Khí tượng Hàng không nâng cao hiệu quả quan trắc, dự báo, kịp thời thông tin diễn biến thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Được biết, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5/2026.

Phía sân bay lưu ý hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đến sân bay sớm từ 2–3 tiếng, ưu tiên check-in online/kiosk, không mang vật cấm và tuân thủ hướng dẫn an ninh khi làm thủ tục. Hạn chế người đưa tiễn, ưu tiên phương tiện công cộng, theo dõi thông tin chuyến bay, nhận đúng hành lý và liên hệ ngay nhân viên khi có sự cố.