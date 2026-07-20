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Tăng cường phối hợp phát triển học liệu phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Thứ Hai, 11:34, 20/07/2026
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VOV.VN - Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản sẽ phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam phát triển các dòng xuất bản phẩm và học liệu đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của độc giả tại Nhật Bản, gồm sách thiếu nhi, sách học tiếng Việt, sách học tiếng Nhật, sách song ngữ Việt – Nhật...

Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ – Giao lưu Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản (VJCE) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm và phát triển học liệu phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thỏa thuận hợp tác được triển khai trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” và Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023–2030”.

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Ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bà Lê Thương - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hoá, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản hoàn thành ký kết thoả thuận hợp tác

Việc ký kết hợp tác là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng hợp tác quốc tế góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời tạo điều kiện đưa các xuất bản phẩm và học liệu giáo dục chính thống của Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Theo nội dung Thỏa thuận, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động xuất bản, phát hành và quảng bá xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời phát triển các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và trao đổi tri thức. Một trong những nội dung trọng tâm của Thỏa thuận là việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ủy quyền cho Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản làm một trong những đầu mối đại diện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Nhật Bản trong phạm vi các hoạt động hợp tác được hai bên thống nhất triển khai. Trên cơ sở đó, VJCE sẽ kết nối với các trường học, thư viện, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục tại Nhật Bản; đồng thời hỗ trợ tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, hội thảo, tọa đàm, ngày hội đọc sách và các chương trình phát triển văn hóa đọc không chỉ dành cho cộng đồng người Việt Nam mà còn hướng tới cộng đồng độc giả nói chung tại Nhật Bản.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp phát triển các dòng xuất bản phẩm và học liệu đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của độc giả tại Nhật Bản, gồm sách thiếu nhi, sách học tiếng Việt, sách học tiếng Nhật, sách song ngữ Việt – Nhật và các tài liệu giáo dục, đào tạo… Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hai bên sẽ nghiên cứu hợp tác phát triển ebook, audiobook, kho học liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động xuất bản, giáo dục và phát triển văn hóa đọc.

Ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bày tỏ: “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn đưa được những trang sách chứa đựng những tinh hoa văn hóa nhân loại, trong sự kết hợp hài hòa với truyền thống dân tộc đến được với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng Trung tâm Xúc tiến hợp tác văn hóa, giáo dục Việt Nam – Nhật Bản với uy tín và năng lực mạnh mẽ, sự sáng tạo của các bạn sẽ là cầu nối quan trọng trong hành trình chuyển giao và tiếp biến văn hóa đầy giá trị nhân văn này”.

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Ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Việc thiết lập đầu mối hợp tác tại Nhật Bản sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phát hành xuất bản phẩm và học liệu giáo dục tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ công tác dạy và học tiếng Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường kết nối tri thức và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và VJCE sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác theo Thỏa thuận đã ký kết, góp phần mở rộng hoạt động xuất bản, phát hành và phát triển học liệu tại Nhật Bản, đồng thời phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, gìn giữ tiếng Việt và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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