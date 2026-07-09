English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại cầu cảng Cửa Việt, Quảng Trị

Thứ Năm, 13:17, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu cá đang neo đậu tại cầu cảng ở xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) bất ngờ bốc cháy.

Sáng nay (9/7), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp người dân khẩn trương dập tắt vụ cháy tàu cá trong lúc neo đậu tại cầu cảng truyền thống thuộc thôn Gio Việt, xã Cửa Việt.

tau ca bat ngo boc chay khi dang neo dau tai cau cang cua viet, quang tri hinh anh 1
Lực lượng chức năng và người dân tham gia chữa cháy tàu

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h15 ngày 9/7, lực lượng chức năng nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Xuân, 41 tuổi trú thôn Gio Việt, xã Cửa Việt, chủ tàu cá QT.93016-TS về vụ cháy tàu. Theo trình báo, chiếc tàu cá chiều dài 16,5m của ông Xuân đang neo đậu tại cầu cảng truyền thống thuộc thôn Gio Việt thì bất ngờ bị chập hệ thống điện dẫn đến bốc cháy.

Sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp cùng người dân chữa cháy. Đến 8h30 phút, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

tau ca bat ngo boc chay khi dang neo dau tai cau cang cua viet, quang tri hinh anh 2
Khoang tàu cá bị ngọn lửa thiêu rụi

Tại hiện trường, phần khoang tàu bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống máy móc cùng các loại ngư cụ trên tàu cũng bị cháy rụi, hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 800 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

3 tàu cá bị cháy trong đêm khi đang neo đậu sửa chữa
3 tàu cá bị cháy trong đêm khi đang neo đậu sửa chữa

VOV.VN - Một vụ cháy tàu cá xảy ra trong đêm tại khu vực cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) làm 3 tàu cá bị hư hỏng.

3 tàu cá bị cháy trong đêm khi đang neo đậu sửa chữa

3 tàu cá bị cháy trong đêm khi đang neo đậu sửa chữa

VOV.VN - Một vụ cháy tàu cá xảy ra trong đêm tại khu vực cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) làm 3 tàu cá bị hư hỏng.

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại 6 tỷ đồng
Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại 6 tỷ đồng

VOV.VN - Đêm 2/5, tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa  xảy ra vụ cháy làm 2 tàu cá bị hư hại, thiệt hại tài sản ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại 6 tỷ đồng

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại tỉnh Khánh Hòa, thiệt hại 6 tỷ đồng

VOV.VN - Đêm 2/5, tại Cảng cá Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa  xảy ra vụ cháy làm 2 tàu cá bị hư hại, thiệt hại tài sản ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương
Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Trưa 26/4, tại khu vực Bến phà Tắc Cậu ở ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương

Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang) khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Trưa 26/4, tại khu vực Bến phà Tắc Cậu ở ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục