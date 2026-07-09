Tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại cầu cảng Cửa Việt, Quảng Trị

Sáng nay (9/7), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp người dân khẩn trương dập tắt vụ cháy tàu cá trong lúc neo đậu tại cầu cảng truyền thống thuộc thôn Gio Việt, xã Cửa Việt.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia chữa cháy tàu

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h15 ngày 9/7, lực lượng chức năng nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Xuân, 41 tuổi trú thôn Gio Việt, xã Cửa Việt, chủ tàu cá QT.93016-TS về vụ cháy tàu. Theo trình báo, chiếc tàu cá chiều dài 16,5m của ông Xuân đang neo đậu tại cầu cảng truyền thống thuộc thôn Gio Việt thì bất ngờ bị chập hệ thống điện dẫn đến bốc cháy.

Sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp cùng người dân chữa cháy. Đến 8h30 phút, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Khoang tàu cá bị ngọn lửa thiêu rụi

Tại hiện trường, phần khoang tàu bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống máy móc cùng các loại ngư cụ trên tàu cũng bị cháy rụi, hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 800 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.