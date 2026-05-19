3 tàu cá bị cháy trong đêm khi đang neo đậu sửa chữa

Thứ Ba, 10:51, 19/05/2026
VOV.VN - Một vụ cháy tàu cá xảy ra trong đêm tại khu vực cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) làm 3 tàu cá bị hư hỏng.

Khoảng 23 giờ ngày 18/5, tại khu vực cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ cháy 3 tàu cá. Đây là các tàu gỗ đang neo đậu để sửa chữa, bao gồm đôi tàu số hiệu BV.92587-TS và BV.92596-TS của bà Nguyễn Thị Thu Hoanh, 41 tuổi, trú tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh; 1 tàu mang số BV.93146-TS của ông Trần Dùm, 58 tuổi, trú tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm xảy ra cháy, các tàu cá này đang trên đà để sửa chữa.

Cháy 3 tàu cá trong lúc đang neo đậu để sửa chữa

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Bắc Trạch huy động lực lượng cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quảng Trị phối hợp tham gia chữa cháy. Do các tàu đang trong quá trình sửa chữa, neo đậu sát nhau và chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19/5, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Các tàu bị cháy phần cabin và phía sau đuôi tàu.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị tàu cá bốc cháy hoả hoạn ngư dân âu tàu cảng cá
Sét đánh chết 14 con bò của 6 hộ dân ở xã miền núi Quảng Trị

VOV.VN - UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đang rà soát, đề xuất hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do đàn bò bị sét đánh chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thôn Cù Bai.

VOV.VN - UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đang rà soát, đề xuất hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do đàn bò bị sét đánh chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thôn Cù Bai.

Công an phát hiện số lượng lớn hàng cấm ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nhập lậu cùng thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nhập lậu cùng thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân nghi đánh bạc, rửa tiền tại Lào

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Quảng Trị vừa tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do phía Lào chuyển giao. Những người này bị nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại Quảng Trị vừa tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do phía Lào chuyển giao. Những người này bị nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

